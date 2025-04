Foi como apagar, em três meses, toda a riqueza produzida pelo Reino Unido em um ano. Esse chegou a ser o tombo no valor de mercado das maiores empresas globais de mídia e entretenimento, entre o começo deste ano e o último domingo, 6 de abril —período em que o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, deflagrou a guerra comercial.

Segundo levantamento realizado pelo especialista Evan Shapiro, as 125 maiores companhias do setor —incluindo aí fornecedores de tecnologia, como a Nvidia— chegaram a ficar no negativo em US$ 2,3 trilhão (R$ 13,4 trilhões, na cotação do momento do fechamento deste texto), no acumulado entre meados de março e a primeira semana de abril —período no qual os Estados Unidos anunciaram pesadas taxações nas importações. A queda alcançou 11%.

O valor se somou aos US$ 1,1 trilhão (R$ 6,4 trilhões) que haviam sido perdidos de acordo com a apuração anterior de Shapiro, quando a guerra comercial já havia começado. Dessa forma, chegou a US$ 3,4 trilhões derretidos, ou R$ 19,8 trilhões. O montante é equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto) do Reino Unido, que é a sexta maior economia do mundo.

Mas o tombo começou a ser parcialmente revertido. No fim da tarde de terça (9), Trump anunciou no Truth Social uma suspensão temporária de 90 dias na maior parte das tarifas (com exceção das taxas aplicadas à China, que subiram para 125%). A resposta foi imediata: o Dow Jones saltou mais de 2.700 pontos, o índice Nasdaq disparou quase 10% e o S&P 500 também teve forte alta. As ações de mídia, que vinham sofrendo quedas consecutivas, subiram em bloco: a Warner Bros. Discovery valorizou 15%, Disney ganhou 10%, Paramount subiu 9% e Netflix avançou 8%, entre outras.

Apesar da recuperação parcial, a tendência é que as perdas continuem caso a política de taxações siga.

As explicações para a gangorra são várias. Em alguns casos, bastante óbvias: empresas como Apple, Roku e Samsung, que possuem modelos de negócio baseados na venda de hardware, dependem da produção de equipamentos em outros países. A China se tornou a grande fábrica do mundo nas últimas décadas.

O banco de investimentos TD Cowen, por exemplo, estima que um iPhone 16 Pro Max tem um custo de produção de US$ 485 (R$ 2.935), valor mais do que dobraria, chegando a US$ 1.091 (R$ 6.355), só com a aplicação da nova tarifa, sem contar custos como desenvolvimento, transporte, logística, outros impostos e lucro, entre outros. O smartphone é vendido pela Apple no varejo norte-americano por US$ 1.199 (R$ 6.985).

Por isso, o CEO Tim Cook autorizou o embarque de cinco aviões carregados de iPhones diretamente da fábrica na Índia, apurou o periódico The Times of India. A decisão compromete o programa Net Zero da Apple —que prega o transporte marítimo por emitir menos gases de efeito estufa.

Ainda assim, de acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, aumentos de preço podem ocorrer em breve.

Menos consumo, menos publicidade

Não há mistério: as taxações geram pressão inflacionária e reduzem o poder de compra da população. Ainda que a produção interna dos EUA cresça com as barreiras tarifárias, isso não acontece da noite para o dia —e a autossuficiência total é inviável em muitos setores. Nós, brasileiros, conhecemos bem os dois lados dessa equação: já enfrentamos tanto inflações galopantes quanto políticas protecionistas.

A desvalorização das companhias ocorre exatamente por isso. Na maioria dos cenários visualizados pelos investidores de Wall Street, a conjuntura leva a uma queda no consumo.

As plataformas de streaming são exemplo: com menos dinheiro sobrando no bolso após o pagamento de despesas básicas, como moradia, os consumidores podem começar a cortar assinaturas. Isso deve incomodar menos a Netflix e mais aquelas plataformas que são a quarta, terceira ou até mesmo a segunda opção, como Paramount+, Max, Apple TV+ e Disney+.

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) e Elon Musk (X e Tesla) presentes na cerimônia de posse de Donald Trump Imagem: Julia Demaree Nikhinson/via REUTERS

Não para por aí. Setores como alimentação (principalmente fora de casa), produtos de consumo, automóveis e outros devem ser afetados. Esses são grandes anunciantes, e os streamings estão, nos últimos três anos, investindo pesado na busca pelo dinheiro da publicidade. Isso sem contar modelos de mídia mais tradicionais, como a televisão.

Esta é uma má notícia até para modelos gratuitos, como as plataformas Fast (Free Ad-Supported Streaming Television, com canais lineares, como a Pluto TV, da Paramount) e o YouTube, do Google. Em cenários de inflação, é comum que aumente a audiência de conteúdos gratuitos e acessíveis de casa —mas de nada adianta ter mais público se não há propagandas para preencher os intervalos.

Segundo a Bloomberg, a publicidade respondeu por 35% da receita da Paramount Global em 2024 e por cerca de 20% na Warner Bros. Discovery.

Cinemas sofrem

A situação também não está boa nos cinemas. Considerando os três primeiros meses do ano, as vendas de ingressos caiu quase 11% nos Estados Unidos em relação ao mesmo período de 2024, afirma a Comscore.

Pelo menos o mercado teve um momento de alívio: "Um Filme Minecraft", lançado na tela grande neste começo de abril, já é um grande sucesso. O filme se tornou a maior estreia do ano em solo americano, e acumula US$ 323,3 milhões (quase R$ 1,9 bilhão) de bilheteria em todo o mundo —até o fechamento deste texto.

Contudo, isso não impediu as reclamações dos donos de cinemas na CinemaCon, grande evento do mercado exibidor que ocorreu em Las Vegas na última semana. Para eles, a atual janela (tempo de exibição com exclusividade) da telona é muito curta, com grande parte do público esperando para ver em casa (ou por meio da pirataria). O setor também demanda mais lançamentos dos estúdios.

Caso a inflação se concretize, isso não afetará apenas os custos dos exibidores, mas também vai inibir mais visitas dos espectadores.

Apesar da recuperação nas bolsas, analistas seguem cautelosos: a suspensão de tarifas anunciada por Trump é temporária e não altera o cenário de instabilidade.

Somando todas essas dúvidas e projeções para TV, streaming e cinema, grandes e pequenos estúdios provavelmente vão tirar ainda mais o pé nos investimentos em novas produções. Com menos novidades, há menos motivos para se manterem assinaturas, por exemplo. Fica estabelecido o ciclo apocalíptico para o mundo do entretenimento.

Nem todos choram, claro. Neste momento, a maior bilheteria global do ano é de um filme que já arrecadou impressionantes US$ 1,9 bilhão (R$ 11 bilhões). Qual é o fenômeno? Trata-se de uma animação chamada "Ne Zha 2" —que, no Brasil, ganhou o título "Nezha: O Renascimento da Alma".

Isso mesmo, uma produção chinesa.

