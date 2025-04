Delma alfineta sister no BBB 25: 'Ela quer me tirar do jogo'

O contragolpe dado por Maike em Vinícius na formação do 15º Paredão foi assunto entre o baiano, Delma e Vitória na noite de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Delma apontou que acredita ser o maior confronto de Renata na casa. "O maior embate que ela tem sou e Vini. É declarado."

Vitória disse ter ouvido Maike perguntar a Renata com ela queria ir ao Paredão e o baiano questionou. "Ela falou meu nome? Ela queria ir com dona Del."

A atriz explicou. "Uma hora ele perguntou: com quem você quer ir. E eu não vi a resposta."

Vinícius pontuou. "Quando ela puxou, não era bem a escolha dela."

Delma, então, completou. "Ela quer mostrar que ela é forte e quer me tirar no jogo como tirei Eva."

