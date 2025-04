Público brasileiro brilha em shows de SKZ e irrita fãs estrangeiras

Stray Kids fechou sua passagem pelo Brasil no último domingo, após atrair mais de 170 mil fãs aos três shows que o grupo fez no Rio e em São Paulo. Com mais de 65 mil pessoas no MorumBIS, o evento se tornou o maior de K-pop no país, o que impressionou muito os artistas, principalmente Seungmin.

Extasiados pela dimensão do evento, os integrantes comentaram tanto ao vivo quanto nas redes sociais, que estavam muito felizes e surpresos com o tamanho do sucesso deles por aqui. No primeiro show em São Paulo, Bangchan, líder do grupo, falou, emocionado, que o Brasil tinha se tornado uma nova casa para eles.

Pouco tempo depois da frase ser dita, fãs estrangeiras do grupo começaram a reclamar do ocorrido, principalmente as sul-coreanas, que se sentiram "trocadas", já que são "a casa oficial" deles. Vale registrar: Stray Kids já é conhecido por fazer, proporcionalmente, mais sucesso no exterior do que na própria Coreia do Sul.

Com uma base de fãs gigantescas, brigas são inevitáveis, mas ultimamente se tornaram um problema frequente, que o próprio Bangchan precisa administrar. Após o show, ele apareceu no Bubble, aplicativo feito para os idols conversarem diretamente com os fãs, e desabafou: "Eu falei OUTRA casa, queria muito que stays parassem de brigar. Atualmente, qualquer coisa que eu falo vira um problema, estou com medo de falar qualquer coisa".

Os shows no Brasil sempre se tornam marcos na carreira dos artistas, já que o público é mundialmente conhecido pela entrega, dedicação e habilidade de cantar a plenos pulmões todas as músicas. Em coreano, chama ainda mais atenção, por ser uma língua distinta. A distância entre os países faz com que o impacto seja ainda maior. As fãs estrangeiras têm acesso, merchandising, várias turnês e eventos, mas ainda assim se incomodam com o sucesso do público brasileiro, que brilha como poucos do outro lado do palco.

Grupo da semana: ZEROBASEONE

Formados em 2023 no popular programa de criação de grupos Boys Planet, da MNET, o Zerobaseone —ou ZB1, como é mais conhecido—, possui nove integrantes e, a princípio, é um grupo temporário, ou seja, vai acabar em breve (para a tristeza de muitos fãs).

Os programas de sobrevivência da MNET, que formam grupos, são famosos por criarem bandas de sucesso que possuem vida curta, entre 2 e 4 anos. O contrato inicial do ZB1 é até janeiro de 2026, mas já existem especulações de que eles estão conversando para postergar o fim.

E faz sentido, visto que o grupo é extremamente bem-sucedido na Ásia. Em menos de dois anos de carreira, eles já venderam 7,4 milhões de álbuns e se tornaram o único grupo que vendeu pelo menos 1 milhão de cópias de cada disco lançado.

Com três integrantes estrangeiros (Zhang Hao e Ricky são chineses e Seok Matthew, canadense) e seis sul-coreanos, a formação escolhida por fãs foi considerada 'perfeita' na época, e, desde então, eles já lançaram cinco míniálbuns na Coreia, além de single álbuns e EPs no Japão, onde o grupo é bastante popular. Sozinhos, os integrantes já participaram de várias OSTs, trilhas sonoras de K-dramas populares e até trilha de 'Pokémon'.

Cheios de fãs que passaram meses votando para eles entrarem na formação final, ZB1 é onipresente em diversas edições da KCON, conferência de K-pop que acontece em diversos países do mundo. Eles participaram das edições japonesa, polonesa, chinesa, francesa, belga e americana.

Agora, resta esperar para ver se o grupo vai mesmo conseguir modificar o contrato e permanecer mais um tempo junto, ou se os integrantes serão remanejados para novos grupos e projetos solo.

Momento Dramas

K-drama: O conto da senhora OK

Um dos grandes destaques nas indicações do Baeksang 2025 (principal premiação sul-coreana para TV, cinema e teatro), "O Conto da Senhora Ok" é um K-drama redondo para quem gosta de histórias de época, mulheres fortes e episódios repletos de emoções. Com excelentes atuações, o drama mostra a trajetória da Senhora Ok, escrava no período Joseon, boa em tudo que faz e cheia de segredos. Vale muito o play! "The Tale of Lady Ok", 2024 | Criação - jTBC | Elenco - Seo Kang-joon e Jin Ji-joo | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

C-drama: "Ski Into Love"

Adaptado de uma famosa web novel, "Ski Into Love" já era cercado por grandes expectativas antes mesmo de começar. Com 23 episódios --alguns foram cortados pela review chinesa--, o drama é feito para quem gosta de comédias românticas esportivas. Com grande foco no snowboarding, a trama conta a história de Wei Zhi, que tenta superar um escândalo num resort e conhece Shan Chong, treinador que perdeu a paixão pelo esporte. "Ski Into Love", 2025 | Criação - Youku | Elenco - Esther Yu e Lin Yi | Onde - VIKI | País - China

BoysLove: "My Stand-in"

Já com data marcada para desembarcar em São Paulo para um fan meeting, os atores Up e Poom brilharam muito ao interpretarem Ming e Joe em um drama complicado, com relações claramente tóxicas, repleta de altos e baixos. Na trama, que traz reencarnação como tema central, o protagonista Joe morre, retorna em outro corpo e acaba reconhecido pelo antigo parceiro. Ao todo, são 12 episódios tensos e bem dramáticos. "My Stand-in", 2024 | Criação - iQIYI | Elenco - Up Poompat e Poom Phuripan | Onde - iQIYI | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Oh My Girl: uma década de sucessos na Coreia

Sucesso enorme na Coreia do Sul, com diversos hits nas costas, Oh My Girl é um grupo feminino da terceira geração, que não é muito conhecido mundialmente, mas que sempre foi um nome forte na Ásia.

O grupo debutou em 2015 com oito integrantes, pela empresa WM Entertainment. Atualmente elas são seis: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Yubin e Arin. JinE saiu do grupo em 2017, e Jiho, em 2022. Inicialmente, elas foram promovidas como "grupo irmão" do B1A4, da mesma empresa, que debutou quatro anos antes.

Agora, em abril, o grupo completa uma década de existência e irá lançar, nesta semana, o single "Oh My" para comemorar a data. Entre discos de estúdio coreanos e japoneses, EPs, compilados, single álbuns, o grupo lançou 20 trabalhos, além de 30 MVs.

Conhecidas pelos conceitos fofos e alegres, o grupo possui hits que marcaram o K-pop como: "Dolphin", "Dun Dun Dance", "Nonstop", "Summer Comes", "Remember Me", "Closer" e "Secret Garden".

Atualmente, o grupo não promove com a mesma frequência, mas as integrantes estão todas envolvidas em seus projetos paralelos de sucesso. Algumas atuam em K-dramas, outras participam de programas de variedades, programas de rádio e promoção de carreira solo.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

ARTMS, Kai, Mark Lee, Enhypen, Kep1er. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

PROGRAME-SE

Segunda

Mark Lee (NCT) - Lança '1999' (primeiro álbum completo)

Moonsua x Siyoon (Billlie) - Lança 'SNAP' com sokodomo (single)

Terça

Ampers&One - Lança 'Wild & Free' (segundo miniálbum)

Daesung (Big Bang) - Lança 'D's Wave' (primeiro miniálbum)

ifeye - Lança 'Erlu Blue' (primeiro ep digital)

Quarta