Criador de 'The Chosen' sobre fãs trans e gays: 'Todos precisamos de Jesus'

"The Chosen: Última Ceia" estreia hoje nos cinemas e inicia a quinta temporada da série de drama histórico que acompanha a vida de Jesus Cristo. Com uma vasta gama de fãs, a produção vai além da bolha conservadora convencional, chegando, por exemplo, a igrejas evangélicas progressistas, fazendo grande sucesso entre público LGBTQIAP+, uma vez que o seriado não explora os preconceitos pelos quais esses grupos passam.

O criador e showrunner Dallas Jenkins afirma, em entrevista a Splash, que o mais importante de uma pessoa que crê em Jesus é o amor pelos outros. "A Bíblia tem algumas regras e alguns guias para a vida, e Jesus nos chama para suspender nosso ego, nossa própria luta e entregar a Ele. Mas qualquer cristão deveria ser o primeiro a dizer: 'eu me esforço, tenho minhas próprias questões, tenho minhas próprias coisas que me mantêm em uma relação direta com Deus'."

Para qualquer um, de qualquer grupo, seja não-crentes, ou crentes, ou trans, ou qualquer coisa, qualquer gênero, qualquer raça, qualquer etnicidade: todos precisamos de Jesus. Todos precisamos amar e servir os outros. E essa é a primeira coisa que Jesus diz: amar Deus e amar os outros.

Dallas Jenkins

Para o produtor, o princípio é básico: se você ama o próximo, então você ama Jesus. "Sempre digo: eu não sou um bom cristão, e por isso que sou um cristão. Sei que preciso de Jesus. Então, a cada vez que você julga alguém e diz: 'você precisa de Jesus e você está errado', você deve primeiro olhar para si."

Jesus em 'The Chosen' Imagem: Divulgação

Sucesso 'milagroso'

"The Chosen" está longe de ser a primeira produção que aborda a história retratada na Bíblia, mas com certeza se destaca em ser uma das que ganhou mais fãs e teve sucesso. No Brasil, não faltam exemplos: "Todas as Garotas em Mim", apelidada de "Malhação bíblica", foi um dos maiores fracassos de audiência da Record desde a retomada da dramaturgia em 2004; a novela bíblica "Reis" (2022), apesar de ter um grande elenco, não obteve boa audiência, variando entre 5 e 7 pontos na Grande São Paulo —cada ponto correspondia a 78 mil domicílios na região, na época—, o que levou ao seu cancelamento.

Para Jenkins, o milagre de "The Chosen" acontece por ter uma "boa narrativa". "Muitas vezes, em um projeto cristão ou baseado na fé, é tudo sobre a mensagem, e não estão tentando contar uma boa história. Acho que pessoas cristãs ou não cristãs podem aproveitar uma história espiritual, ou uma história sobre uma famosa figura histórica como Jesus, se é divertido, se é bem feito."

A produção, segundo ele, vai além de um projeto bíblico. Como um "drama histórico", a abordagem é mais "real", focada em humanos. "The Chosen" tem ótimas marcas nos agregadores de críticas e notas: 9.3/10 no IMDb, 4.9/5 no Google Reviews e 99% no Rotten Tomatoes.

Ao ser questionado sobre as produções brasileiras do gênero, como "Os Dez Mandamentos" e "Reis", da Record TV, ele diz já ter ouvido falar, mas confessa não ter assistido. "Vi cenas, mas eu não posso focar muito o que outras pessoas estão fazendo. Mesmo que eu ache legal que esses projetos estejam sendo feitos, tenho que fazer com que 'The Chosen' seja algo pessoal meu, então, nós não somos influenciados por outros projetos de Bíblia."

Já "The Chosen" é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.

A terceira e a quarta temporada adotaram uma tática diferente para lançamentos de séries, que está sendo novamente utilizada para o quinto ano. Os episódios serão exibidos nos cinemas, ao invés de serem lançados no streaming, como aconteceu com as três temporadas anteriores. Desta maneira, a cada duas semanas, dois capítulos entram em cartaz.

Lançados na mesma época do ano em 2024, a quarta temporada completa, que contou com o feriado prolongado de Corpus Christi, alcançou R$ 18 milhões de bilheteria nos cinemas brasileiros, com cerca de 920 milhões de espectadores. Somente em 2024, as redes sociais da série no país cresceram 140%, chegando a 4,01 milhões de seguidores atualmente.

Dallas Jenkins em pré-estreia de 'The Chosen: Última Ceia', em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images for The Chosen

Há diversos motivos para convencer o público a assistir aos episódios nos cinemas. Foram construídos os maiores sets de todos os tempos, incluindo um novo estúdio para abrigar a casa de Caifás e o Jardim do Getsêmani. As lentes utilizadas são anamórficas, tornando esta 5ª temporada a mais cinematográfica até agora. Os primeiros 17 dias de filmagem contaram com 600 figurantes por dia, vindos de todo o mundo, com cenas filmadas nas cidades americanas de Goshen, em Utah, e Midlothian, no Texas.

Com tamanha produção, Jenkins conta sentir sua fé sendo testada durante as filmagens. "O tempo todo. Todos os anos, enfrentamos circunstâncias difíceis, decisões difíceis quando filmamos, o clima, ou alguém fica doente. É muito difícil fazer uma boa série de televisão. Estou sempre enfrentando momentos nos quais tenho que pedir a Deus só para estar lá e me lembrar que eu não estou sob controle."

Às vezes, Deus nos traz e nos permite testes em circunstâncias difíceis, para podermos nos entregar a Ele e dizer: OK, isso pode não funcionar perfeitamente, mas eu confio.

Dallas Jenkins

Esta provação de fé vivida durante a produção, diz Jenkins, é a mesma encontrada na quinta temporada da série. "Os seguidores de Jesus não entendem muito que Ele está fazendo, mas você ainda pode seguir, você ainda pode ter fé mesmo quando não entende. Acho que hoje, se você é crente ou não, nós lutamos com isso. Quando não entendemos alguém ou não entendemos Deus, nós rejeitamos. Dizemos: 'somente o que sei e somente o que acredito é válido; sempre estou certo. Mais de mim, menos de você'. Mas, o que acho, é que precisamos dizer: é mais de Deus e menos de nós", explica.