Juliano Floss estreia no SPFW com 'catwalk' que aprendeu com Marina Sena

Juliano Floss desfilou pela primeira vez no São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (9).

O influenciador cruzou a passarela pela LED e admitiu, em entrevista a Splash, que o convite foi uma surpresa. "Eu tava checando meu e-mail e vi LED. Já era fã da marca. Inclusive a minha namorada [Marina Sena] já usou no show".

Juliano estava bastante ansioso. "Quando veio o convite para o São Paulo Fashion Week eu confesso que fiquei surpreso, porque nunca tinha desfilado. Estou bem feliz. Vamos ver o que vai acontecer".

Juliano Floss lamentou por Marina Sena não ter ido ao evento. "Ela estará no Prêmio da Música Brasileira. Vai cantar e fazer uma homenagem para Gal Costa hoje, bem no mesmo horário do desfile. Tô triste. Tô bem triste, inclusive".

Ele contou que ano passado viu Marina desfilar pela televisão. "Quando ela apareceu eu comecei a gritar. Eu queria essa sensação, mas tudo bem. Não tem problema. No próximo ela vai ver, se tiver um próximo".

Juliano garante que mesmo de longe a namorada está sempre o apoiando. "Ontem ela me ajudou no tal do "catwalk" e ficou bem melhor".