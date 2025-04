Beatriz Reis fatura com looks reciclados do BBB: 'Bananas viraram dinheiro'

A ex-BBB Beatriz Reis estreou hoje na São Paulo Fashion Week em desfile para a grife LED.

Em entrevista a Splash, Bia diz que seus looks reciclados e improvisados no BBB 25 renderam muitas campanhas publicitárias e chamaram a atenção de marcas.

Isso contribuiu muito, as bananas viraram dinheiro no meu bolso. [...] Foi uma construção muito genuína pra chegar até aqui. Eu tô muito feliz com as oportunidades.

Beatriz Reis

Estrela de um desfile que homenageou a TV brasileira, Bia conta que se emocionou com o convite. "Já chorei muito. É muita emoção, porque quando eu estou na passarela eu conto a minha história de uma forma muito potente."

Beatriz Reis foi estrela de um desfile que homenageou a TV brasileira Imagem: Andy Santana / BrazilNews

Ela está se dedicando cada vez mais à moda e treinou para o desfile. "Eu fiz algumas aulas de passarela e estou estudando moda também, que é minha paixão.