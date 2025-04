Comédia em 1º lugar: 'Hacks' não é bandeira contra etarismo, diz roteirista

A quarta temporada de "Hacks" chega hoje à plataforma Max. A comédia superpremiada conta a história da comediante veterana Deborah Vance, que passa a trabalhar com a jovem roteirista Ava Daniels para renovar seu repertório. As duas, porém, vivem uma relação de amor e ódio, onde a diferença de gerações só coloca mais lenha na fogueira.

Em entrevista a Splash, as roteiristas Lucia Aniello e Jen Statsky falam dos novos episódios, das mensagens que a série traz e da paixão dos fãs brasileiros.

A história e a comédia são prioridades —e não há intenção de necessariamente transmitir uma mensagem contra o etarismo. "Nessa série, sempre queremos ser engraçados primeiro e colocar a história em primeiro lugar. Sempre fazemos isso e não estamos tentando subir em um palanque. Então não é nada intencional ou algo do tipo: 'Ah, nós queremos fazer uma declaração sobre o etarismo'", diz Jen Statsky.

[Deborah] é uma mulher que ainda está correndo atrás de seus sonhos, mesmo que tenha 70 anos. Isso traz uma ideia de que você não precisa parar de viver a vida aos 40 ou 30 anos. Queremos mostrar que a vida segue e é possível ser uma pessoa totalmente formada com sonhos, uma carreira, amigos, uma vida amorosa e ser tudo que Deborah é. Ela tem uma vida plena e é lindamente interpretada por Jean Smart.

Jen Statsky

A série também é uma carta de amor às mulheres veteranas da comédia, representadas por Deborah Vance. "Eu e Jen entramos em um mundo de comédia onde o caminho já havia sido traçado à nossa frente por mulheres como Deborah Vance, que, provavelmente, lidaram com muito mais barreiras. O fato de elas terem quebrado essas barreiras permitiu que nós tivéssemos a carreira que temos", afirma Lucia Aniello.

O fato de 'Hacks' ser uma carta de amor para mulheres que passaram por tudo isso é algo que parece apropriado. Tem sido muito satisfatório ter tantas mulheres comediantes incríveis na série e poder mostrar o quanto elas são ótimas. É como um círculo completo. [...] Acho que entramos na indústria em um momento de muita sorte.

Lucia Aniello

Hannah Einbinder e Jean Smart em "Hacks" Imagem: Divulgação

Nos novos episódios, Ava e Deborah precisam trabalhar em harmonia após uma sequência de puxadas de tapete. Na temporada anterior, Deborah decide dispensar Ava após conseguir o cargo de apresentadora de um programa "late night", em vez de chamá-la para ser roteirista. Ava, então, usa uma informação preciosa para forçar um emprego na produção.

As duas estão em posições muito diferentes das que já estiveram e estão tendo dificuldades com isso. Sem falar no fato de que precisam lançar um programa 'late night' e torná-lo campeão de audiência. É muita pressão. E elas não têm suas colaboradoras mais próximas ao lado dessa vez, porque estão brigando. Isso testa os limites desse relacionamento e o que elas estão dispostas a fazer pelo sucesso, além de questionar o que é sucesso para elas.

Lucia Aniello

Jean Smart e Hannah Einbinder vivem Deborah Vance e Ava Daniels em 'Hacks' Imagem: Divulgação

As roteiristas afirmam que a ideia ainda é fazer cinco temporadas no total, algo que foi planejado desde o começo da série. "Já ficamos tristes com a ideia de que a próxima temporada que escrevermos será a última, porque parece que acabamos de começar, mesmo que a série tenha estreado há cinco anos. Passou voando. [...] É triste até pensar que todos os finais podem ser tristes, principalmente quando estamos nos divertindo tanto assim. Mas é animador pensar nas ideias que temos e que ainda vamos mostrar. Então há muita coisa boa pela frente para não ficar 'supertriste' ainda", brinca Aniello.

Jen e Lucia contam ainda que a piada com o Brasil na terceira temporada foi "muito intencional" e que o carinho dos fãs brasileiros é muito apreciado por elas. No primeiro episódio da terceira temporada, vivendo um momento de muito sucesso, Deborah ouve de um fã: "Venha para o Brasil!". A frase já é uma piada conhecida entre os estrangeiros, que se impressionam com a "onipresença" dos brasileiros nas redes sociais, pedindo shows internacionais no Brasil. "Muitos brasileiros aparecem quando publicamos o trailer ou algo assim. Os fãs brasileiros são muito expressivos de um jeito que amamos", diz Jen.