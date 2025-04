Quem é Mickey Rourke, famoso ator que reapareceu irreconhecível em reality?

O ator norte-americano Mickey Rourke, 72, chamou atenção ao participar da versão britânica do Big Brother para famosos. Ele surgiu irreconhecível e levantou dúvidas sobre higiene.

Quem é Mickey Rourke?

Mickey Rouke é o nome artístico de Philip Andre Rourke, ator e roteirista americano nascido em 16 de setembro de 1952. Conhecido por seus papéis marcantes nos anos 1980, como em "9 1/2 Semanas de Amor" e "Coração Satânico", ele está participando da edição britânica do Big Brother.

Aos 72 anos, sua aparência transformada e alguns hábitos dentro da casa têm chamado a atenção do público e gerado debates. De acordo com o jornal Daily Mail, Rourke exibiu uma nova peruca e sinais de procedimentos estéticos faciais, o que o tornou quase irreconhecível.

Mickey Rourke surge irreconhecível em reality britânico Imagem: Reprodução/ITV1

No reality, Rourke foi flagrado escovando os dentes na pia da cozinha, o que levou uma participante a questioná-lo. "Você sabe onde fica o banheiro?". Rourke respondeu que está habituado a realizar sua higiene bucal na cozinha de casa.

Ontem, o ator recebeu recado direto do reality por fala considerada homofóbica contra outra participante, a cantora JoJo Siwa, segundo a BBC: "Mais linguagem [e falas] ou comportamento dessa natureza poderão te levar a ser removido da casa so Big Brother".

JoJo Siwa reage a fala homofóbica de Mickey Rourke no Big Brother britânico Imagem: Reprodução/X @bbuk

O reality divulgou trecho da ITV antes do episódio de ontem. Nele, Rourke pergunta se JoJo gostava de meninos ou meninas. "Meninas. Minha parceira é [uma pessoa] não-binária", responde JoJo. Ele logo diz que "se ficar mais quatro dias", ela então "não seria mais gay".

"Posso te garantir que ainda serei gay e estarei em um relacionamento muito feliz", retruca JoJo Siwa. Em seguida, com JoJo visivelmente incomodada, Rourke pergunta quem tem cigarro e exclui a jovem diretamente gesticulando contra ela: "Não estou falando com você". Ele foi alertado pelos colegas de que não deveria dizer isso. Após advertência, ele pediu desculpas a ela, que aceita.

"You can't try to justify what's not right" #CBBUK pic.twitter.com/NLa7kY2czF — Celebrity Big Brother UK (@bbuk) April 9, 2025

Mickey possui dois grandes prêmios na filmografia. Ele venceu a categoria de melhor Ator em filme dramático no Globo de Ouro de 2009 por "O Lutador" e melhor ator no Bafta (Oscar britânico) do mesmo ano pelo mesmo filme. Vivendo The Ram, papel ainda lhe rendeu indicação ao Oscar de melhor ator em 2009.

Em 2021, o ator se revoltou quando o também ator norte-americano Bill Cosby —acusado de diversos estupros— teve pena anulada. "Temos um conjunto de regras para os ricos e famosos, e outro para todos os outros", afirmou ele ao contar a história de uma ex-namorada que era modelo, quando conheceu Bill Cosby em uma festa. Alegando que ajudaria na carreira de atriz, o ator a teria atraído até sua casa e abusado sexualmente dela.

Ela estava gritando e ele estava tentando cobrir sua boca de alguma forma, ela se levantou e entrou no carro. Ela foi minha namorada por cerca de apenas 3 semanas, mas o que posso me lembrar é que isso aconteceu vários meses antes, não na minha vista. Eu disse a ela: 'Você chamou a polícia? Você contou a alguém?'. Ela disse que nunca havia contado a ninguém.

Mickey Rourke, em post no Instagram em 2021

Em 2020, foi a vez de Mickey Rourke entrar em uma treta, reacendendo desavença de décadas. O alvo escolhido foi Robert De Niro, e o ataque ocorreu no Instagram, onde o ator de "O Lutador" chamou o colega de profissão de "bebê chorão".

Rouke tinha postado uma imagem de De Niro fumando quando, sem rodeios, insultou o veterano, com quem estrelou "Coração Satânico", em 1987. Contudo, horas depois, ele apagou o post.

Foto de Robert de Niro postada por Mickey Rourke Imagem: Reprodução

Mickey Rourk também protagonizou outra saia justa durante a pandemia, por não ter suspendido a produção do filme que gravava apesar das restrições da quarentena. "Warhunt" se passa na 2ª Guerra Mundial e foi gravado na Letônia. A estreia aconteceu em 2022, mas não está disponível atualmente nos streamings no Brasil.

Em 2018, o ator resolveu parar com as tretas e compartilhou um momento fofo com um "date" com seu cachorro. Mickey Rourke divertiu os seguidores no Instagram ao registrar seu cachorrinho, o lulu da pomerânia Number One, com quem até dividiu a refeição no mesmo prato. Eles comeram um macarrão à carbonara.

Mickey Rourke e seu cachorrinho dividem o macarrão em um passeio Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2014, quando tinha 62 anos, o ator de "O Lutador" venceu por nocaute um boxeador 33 anos mais jovem ao retornar aos ringues. Entretanto, semanas depois o pugilista Elliot Seymour veio a público dizer que a luta tinha sido "vendida".