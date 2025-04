Mel Novak, ator de 'Jogo da Morte', morre aos 90 anos

O ator norte-americano Mel Novak, 90, conhecido por seu papel no clássico filme "Jogo da Morte" de Bruce Lee, faleceu na manhã desta quarta-feira (09).

O que houve

A informação foi divulgada por Nikol Conante, filha do ator. Novak faleceu por causas naturais em uma casa de repouso no sul da Califórnia, conforme confirmado ao site TMZ.

O ator ficou conhecido por interpretar o atirador de elite Stick no filme Jogo da Morte, de 1978, estrelado por Bruce Lee. Seu último trabalho nas telas foi no ano passado, no longa Space Sharks.

Mel Novak construiu uma sólida carreira no cinema, com participações em filmes como SWAT e no clássico Uma Hora para Matar. Conhecido por sua dedicação, o ator costumava dispensar dublês e realizava ele mesmo as cenas de acrobacias.