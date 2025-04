Lídia Brondi e Fernanda Torres: a família famosa do ator Pedro Waddington

Pedro Waddington, 25, faz sua estreia nas novelas ao dar vida a Tiago no remake de "Vale Tudo", no ar atualmente na Globo. Quem vê o novo rosto na TV pode não imaginar que o jovem ator tem ligação com diversos artistas. Splash listou a família famosa do estreante.

Pedro é filho da atriz Helena Ranaldi, 58. Sem fazer novela desde 2014, quando esteve em "Em Família", a atriz é grande conhecida do público por seus papéis em "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas", além de muitos outros folhetins.

Helena Ranaldi é casada com o ator Daniel Alvim, 50. Com poucas novelas no currículo, Alvim se dedica mais à direção de peças teatrais ao lado da esposa. Os dois estão juntos desde 2015.

Helena Ranaldi e o diretor Daniel Alvim Imagem: Reprodução: Instagram

O pai do jovem ator é o ex-diretor da Globo Ricardo Waddington, 64. Em sua trajetória na emissora, ele dirigiu novelas icônicas, como "Vale Tudo", "Tieta", "Quatro por Quatro", "História de Amor", "Laços de Família", "Mulheres Apaixonadas", "Cabocla", "Avenida Brasil", entre muitas outras. Ricardo e Helena Ranaldi foram casados entre 1994 e 2004.

Ricardo Waddington e Pedro Waddington Imagem: Divulgação

O cineasta Andrucha Waddington, 55, é tio de Pedro. Andrucha dirigiu filmes como "Eu, Tu, Eles" (2000) e "Vitória" (2025) e a série "Sob Pressão". Ele também é casado com Fernanda Torres, 59, desde 1997, e a acompanhou em premiações nas quais ela concorreu por seu papel em "Ainda Estou Aqui", como o Globo de Ouro e Oscar. Juntos, o casal tem dois filhos.

Fernanda Torres e Andrucha Waddington no Globo de Ouro Imagem: Stewart Cook/CBS via Getty Images

Pedro é irmão de Isadora Frost, 38, filha de Ricardo Waddington e Lídia Brondi, 64. Casada com o ator Cássio Gabus Mendes, 63, desde 1991, Lídia e Ricardo ficaram juntos entre 1982 e 1985. Ela largou a carreira de atriz após a novela "Meu Bem, Meu Mal" (1990) e se dedica à psicologia desde então. Já Isadora Frost, única filha da ex-artista, mora nos Estados Unidos e é artista plástica.

Isadora Frost; Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes; Ricardo com os filhos, Isadora e Pedro Waddington, e a ex-mulher Helena Ranaldi Imagem: Reprodução

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.