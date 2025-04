Vinícius revela bissexualidade no BBB 25 e admite medo da reação dos pais

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada desta quinta-feira (10), durante uma social entre os participantes na área externa do BBB 25, Vinícius fez uma revelação emocionante sobre sua sexualidade.

O que houve

Em conversa com Guilherme e Joselma, o brother revelou ser bissexual. Vinicius ainda compartilhou o medo que sente de decepcionar os pais por sua escolha. "Eu nunca falei isso aqui, mas um dos meus maiores problemas é decepcionar meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade. Eu sou bissexual e eles não sabem disso, eu nunca tive coragem de falar isso pra eles", disse o brother visivelmente emocionado.

Vinícius destacou as dificuldades que enfrenta por ter vindo de um ambiente conservador. "Eu venho de uma família muito preconceituosa, do interior", destacou.

O brother revelou que apenas uma pessoa dentro da casa sabia da sua bissexualidade. Vinicius já tinha feito a revelação para a amiga Aline Patriarca, com quem entrou junto no confinamento do BBB 25.

A resposta dos colegas foi imediata e carregada de apoio. Guilherme fez questão de confortar o amigo. "Eles [pais] lhe amam, independente da sua sexualidade. Sexualidade não muda personalidade, não muda caráter, não muda a gente ser humano com as pessoas... E eu amo você independentemente da sua sexualidade", apoiou.

Joselma também se emocionou ao lembrar da própria filha. "Minha filha é bissexual e eu amo minha filha! Eu não quero que ninguém a machuque! Me machuque, mas não machuque meus filhos. Não tem isso quando a gente ama", comentou.

Logo após o momento de desabafo e acolhimento, a transmissão ao vivo foi cortada para outro cômodo da casa. Demais brothers deram força a Vinicius após sua revelação.

