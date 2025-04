Ex-BBB elege pior participante da edição 2025: 'Machista e preconceituoso'

Victor Hugo, que participou do Big Brother Brasil 20, elegeu o pior integrante da edição de 2025 do reality show global e não poupou críticas a um dos gêmeos do programa, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Eu acho que talvez [o pior] seja o João Gabriel. Acho ele muito precipitado, ele também é muito mais pilhado.

O João Gabriel, acho ele muito estressado, ele parece que não consegue descansar. Também falas preconceituosas, algumas coisas assim que não rolam, meio machista e tal. Então eu acho que mais por isso.

Victor Hugo

João Gabriel foi o 16º eliminado do BBB 25, no 14º Paredão. O salva-vidas de rodeios recebeu 51,95% dos votos contra 45,76% de Diego Hypolito e 2,29% de Vitória Strada. Ao todo, o Paredão recebeu 47.194.466 votos.

Já sobre seu irmão gêmeo, João Pedro, o ex-BBB Victor Hugo disse ser um 'menino bom' e mais engraçado que João Gabriel.

E o João Pedro já é mais tranquilo, né? Menino bom. O João Pedro já é mais engraçado, já é mais carinhoso, já é mais engraçadinho.

Victor Hugo



O ex-BBB é cientista de saúde pública e psicólogo, e logo nos primeiros dias de sua participação no reality, chamou a atenção por ser o primeiro integrante assexual da história do Big Brother Brasil.

Victor Hugo foi o sétimo eliminado do BBB 20, com 85,22% dos votos, em Paredão disputado contra Manu Gavassi e Babu.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Camarote do Chico Barney na íntegra