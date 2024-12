Alerta acima de tudo: como é o aviso de desastre que toca no seu celular

Um alerta enviado via celular para moradores de Campinas (SP) assustou a população da cidade, informando sobre a "possibilidade de chuva forte". Apesar do susto, isso faz parte do Defesa Civil Alerta, um sistema para aviso iminente de risco

Como funciona

Avisos são regulamentados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) e notificam as pessoas com base na localização. Com eventos climáticos mais intensos, o governo federal decidiu usar esse tipo de sinalização para a população.

Todos os celulares com cobertura 4G ou 5G na região afetada são notificados. Não é necessário ter nenhum tipo de cadastro. A Defesa Civil consegue enviar uma mensagem do tipo Cell Broadcast, o que faz com que antenas da região enviem para todos os aparelhos conectados.

Alertas são enviados para todos os telefones, mesmo que estejam silenciados. O Ministério das Comunicações explica que as mensagens são do tipo pop-up e se sobrepõem a qualquer outra função que o aparelho esteja executando.

Há dois tipos de alertas: extremo e severo. No primeiro caso, tocará uma sirene. No segundo, menos grave, haverá apenas um "beep", parecido com o envio de SMS e que não causa ruído se estiver no modo silencioso. Quem define a gravidade e os alertas são as Defesas Civis locais.

Por enquanto, ferramenta está disponível para cidades das regiões Sul e Sudeste. Nos últimos meses foram realizados alguns testes em municípios como Belo Horizonte (MG) e várias cidades do Rio Grande do Sul, como Muçum, Igrejinha, Caxias do Sul, Roca Sales, Santa Maria, entre outros. A previsão é que país todo seja coberto com a tecnologia até o fim de 2025.