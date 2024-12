Ney Latorraca trocou Globo por SBT, onde aparecia pelado em novela

O ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, trocou a Globo pelo SBT na década de 90, onde aparecia correndo sem roupas pelas ruas, escandalizando as senhoras conservadoras.

O que aconteceu

Em 1990, Ney Latorraca protagonizou a novela "Brasileiras e Brasileiros" no SBT. Nela, interpretava o "Homem Nu", um personagem misterioso que corria pelas ruas sem roupas, causando espanto na vizinhança. A trama girava em torno de um bairro onde os moradores enfrentavam conflitos e situações inusitadas, e a identidade do personagem, conhecida por todos como Brás Cubas, só foi revelada no último capítulo.

O enredo de "Brasileiras e Brasileiros" centrava-se em Totó (Edson Celulari) e Ângelo (Fulvio Stefanini), que formavam um time de mulheres para praticar luta-livre, o que desagradava a vizinhança conservadora. Nesse ambiente, surgiu o "Homem Nu", um indivíduo que corria nu pelas ruas, usando uma touca para preservar sua identidade. Ele era interpretado por Ney Latorraca.

A novela foi marcada por controvérsias e baixa audiência. Apesar de ousada, com elementos cômicos e polêmicos, a produção enfrentou resistência do público, especialmente das famílias mais tradicionais, como lembra o site Pure People Brasil. A classificação indicativa da época não a tornava proibida para menores, mas algumas cenas foram consideradas impróprias para exibição em horário acessível.

Mas essa não teria sido a primeira vez que Ney Latorraca aparecia nu para o público. Na década de 70, ele surgiu como veio ao mundo na peça de teatro Hair, conhecida por sua ousadia e elementos de contracultura. Na produção, a ordem de entrada dos atores no palco não era definida pelo talento, mas pelo tamanho do pênis.

Segundo Ney, Antonio Pitanga liderava a fila, seguido por Ricardo Petraglia, Nuno Leal Maia, Antonio Fagundes, Denis Carvalho e Carlos Alberto Riccelli. Ney vinha na quinta fila, e depois dele, apenas os músicos, como contou o Amaury Jr. em seu blog, em 2018.

Em 1987, ele estampou a revista Contigo! com uma foto discreta, sem apelo explícito, mas ainda assim recebeu uma enxurrada de críticas. Na época, a nudez masculina era rara, restrita ao personagem do livro O Homem Nu, de Fernando Sabino.

Com o passar dos anos, revistas como G Magazine popularizaram os ensaios nus de celebridades masculinas, tornando a prática comum. Sobre isso, Ney comentou com humor ao apresentador: "Muitos que me criticaram estão aí agora peladões, de cara limpa. Duro foi ser o primeiro".

Após sua passagem pelo SBT, Latorraca retornou à TV Globo, onde continuou a desempenhar papéis de destaque em diversas produções. Em sua vida pessoal, manteve um relacionamento discreto de quase 30 anos com o diretor teatral Edi Botelho, com quem contracenou em algumas peças.

Na televisão, Latorraca participou de inúmeras novelas e programas humorísticos. Entre seus papéis mais memoráveis estão o playboy Mederiquis em "Estúpido Cupido" (1976), o polígamo Quequé na minissérie "Rabo de Saia" (1984), o vampiro Vlad na novela "Vamp" (1991) e o velho Barbosa no programa "TV Pirata" (1988) e Cornélio Valente, em O Cravo e a Rosa (2000).