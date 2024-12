Ator de 'Baby Driver', Hudson Meek, morre aos 16 anos

Hudson Joseph Meek morreu aos 16 anos, no último sábado (21), conforme noticiou na última quarta-feira (25) a CNN.

O que aconteceu

O ator, conhecido por atuar no filme Baby Driver, não resistiu aos ferimentos ao cair de um veículo em movimento no Colorado, Estados Unidos. Ele interpretou a versão criança do personagem do protagonista Baby, vivido por Ansel Elgort.

Em seu perfil no Instagram, a família lamentou a morte. "Nossos corações estão partidos por compartilhar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta terra foram muito curtos, mas ele conquistou muito e impactou significativamente todos que conheceu."

Segundo informou o Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Jefferson, no estado do Colorado, à CNN, o ator sofreu traumatismo craniano ao cair de um veículo em movimento no dia 19 de dezembro. Ele morreu dois dias depois no hospital e a morte está sendo investigada pela polícia de Vestavia Hills.