Sabrina diz que Nicolas mudou sua vida: 'Tinha esquecido que era mulher'

Sabrina Sato, 43, não segurou a emoção e foi às lágrimas ao se declarar para Nicolas Prattes, 27, no especial de Natal do The Masked Singer (Globo).

O que aconteceu

Jurada do The Masked Singer recebeu o namorado no palco para cantar a música "No meu coração você vai sempre estar", de Ed Motta. A canção é uma tradução da canção "You'll Be in My Heart", feita por Phil Collins para o filme do Tarzan.

E NOOO MEU CORAÇÃO, EU SEI VOCÊ VAI SEMPRE ESTAAAR! ? Que apresentação lindíssima de @SabrinaSato e nosso eterno monstrinho @nicolasprattes, né não? Caiu um olho na minha lágrima #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/PCXl7uBiPq -- The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) December 22, 2024

Prattes confidenciou ao público que o primeiro contato com Sato foi no Natal de 2023. "Você sabe que a primeira vez que falei com ela foi no Natal? Foi mandando um feliz natal... Tudo começou no Natal. Não é mágico?."

Após interpretar a canção ao lado de Sabrina, o ator revelou que escolheu a canção como mensagem de superação ao público — o casal perdeu um filho no último mês de novembro." Essa música fala do motivo da gente estar aqui hoje. Todo mundo passa por momentos difíceis, é impossível não saber que o amor é a base de tudo, é a base que mantém a gente forte. Muitas vezes a gente passa por situações que nos deixa mais forte ainda, deixa a conexão ainda maior, né?."

Emocionada, Sabrina Sato se declarou ao namorado, dizendo que a sua chegada em sua vida a fez se recordar "que é mulher". "O Nicolas transformou a minha vida completamente. Eu senti coisas que nunca tinha sentido. Esse amor é muito profundo e é algo que transformou a minha vida".

Eu tinha esquecido que eu era mulher, eu tinha esquecido de mim. Não lembrava mais que eu poderia ser feliz com alguém. Eu só tava trabalha, trabalho e cuidando da minha filha. A gente esquece que da gente. Ele chegou num momento muito especial. Parece que abriu um mundo pra mim, sou muito grata a tudo.

Sabrina Sato

Jurada do The Masked Singer Brasil afirmou que o romance de um ano já proporcionou experiências de uma vida. "Tudo o que a gente viveu esse ano juntos foi tão forte e intenso que vivemos uma vida em um ano... Esse Natal vai ser muito especial, Eliana. A gente vai reunir as famílias, né?".