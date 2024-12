The Weeknd anuncia filme com Jenna Ortega e Barry Keoghan em 2025

The Weeknd, 34, lançará um novo filme de suspense em 2025 estrelado por Barry Keoghan, 32, e Jenna Ortega, 22, astros de "Saltburn" e "Wandinha", respectivamente.

O que aconteceu

O astro será o protagonista do longa "Hurry Up Tomorrow", que leva o mesmo nome de seu próximo álbum. Segundo a revista Billboard, a produção será uma parceria com o estúdio de cinema Lionsgate.

O projeto pretende transcender as músicas do artista para além do universo sonoro. "Com Hurry Up Tomorrow, o universo musical dele se expande para as telonas com um suspense psicológico que vai inaugurar uma nova experiência cinematográfica para os fãs", disse o estúdio em um comunicado.

Abel [The Weeknd] é um visionário cuja arte não pode ser restrita a um único meio. Adam Fogelson, presidente da Lionsgate

O projeto também será a conclusão da trilogia de álbuns que The Weeknd começou em 2020, com o After Hours. Além desse, ele lançou o disco Dawn FM, de 2022, e agora completa a tríade com o Hurry Up Tomorrow.

O filme está previsto para ser lançado em 16 de maio de 2025. O novo álbum de The Weeknd, por sua vez, chega às plataformas digitais em 24 de janeiro de 2025.

A última aventura de The Weeknd na atuação foi a série The Idol (Max). No entanto, a produção foi amplamente criticada pela mídia e pelo público, sendo marcada também por algumas polêmicas nos bastidores.