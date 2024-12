Diddy está 'espantosamente mais magro' e grisalho após prisão, diz jornal

Seans "Diddy" Combs, 55, estaria com a aparência debilitada após passar três meses na prisão.

O que aconteceu

A repórter Elizabeth Millner esteve numa audiência do caso e contou que o rapper perdeu muito peso. "Ele parecia espantosamente mais magro, o que você espera [por ele estar] em um centro de detenção federal há alguns meses", disse ela ao The Sun nesta quinta-feira (19).

Os cabelos de Diddy também pareciam visivelmente grisalhos, mostrando os efeitos de estar na prisão. "Muito diferente do estilo de vida luxuoso que ele estava vivendo antes", opinou.

Ele parecia visivelmente muito mais magro e talvez estar preso esteja começando a desgastá-lo. Elizabeth Millner sobre Diddy

Por outro lado, pessoas próximas ao rapper afirmam que ele está bem. Uma fonte afirmou ao Page Six que o artista segue "em forma, saudável e totalmente focado em sua defesa" na prisão.

Diddy está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn (MDC), conhecido por suas condições insalubres. A defesa do rapper já falou sobre o assunto e disse que a parte mais difícil da prisão tem sido as refeições do local.

Alvo de dezenas de processos, Diddy deve ficar atrás das grades até seu julgamento, marcado para maio de 2025. O artista é acusado de tráfico sexual, abuso, extorsão, entre outros crimes.