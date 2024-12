MP recebe denúncia contra Claudia Leitte após remoção de Orixá em música

O Ministério Público da Bahia recebeu e avaliará uma denúncia contra a cantora Claudia Leitte, 44. A ação aponta uma suposta postura discriminatória da cantora ao substituir o termo Iemanjá, Orixá dos mares, na letra da música "Caranguejo".

O que aconteceu

Claudia Leitte aparece cantando "Eu canto meu Rei Yeshua" ao invés de "Saudando a rainha Iemanjá". O termo Yeshua significa "salvar" em hebraico e, em algumas religiões, considera-se a palavra como o nome original de Jesus Cristo.

E não é que Claudia Leitte nunca falha com sua intolerância religiosa. De novo, trocou a letra de um hit dela. De novo, mudou ?saudando a rainha Iemanjá? por ?eu canto meu rei Yeshua?, que significa Jesus em hebraico. Tirou na cara dura uma referência religiosa de matriz? pic.twitter.com/ObF6rZGqBb ? GugaNoblat (@GugaNoblat) December 15, 2024

Cantora teve conduta considerada difamatória, degradante e discriminatória, segundo a denúncia. Splash teve acesso ao documento formalizado por Iyalorixá Jaciara Ribeiro, sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, e pelo IDAFRO (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras).

Considerando todos os aspectos e a argumentação na denúncia, Claudia Leitte pode ser investigada por intolerância religiosa e racismo religioso. Ricardo Vieira de Souza, advogado, analisou documento em papo com Splash

Denúncia será avaliada pela promotora Lívia Sant'Anna Vaz. Caso entenda que a solicitação é válida, Ministério Público da Bahia oferecerá denúncia para que o caso seja investigado pelas autoridades e, apenas após uma análise de provas, serão apontados supostos crimes praticados.

Splash procurou a equipe da cantora Claudia Leitte. A reportagem será atualizada caso a artista se manifeste oficialmente sobre o caso.

'Não foi improviso'

Intuito da ação é de que Claudia Leite tenha a oportunidade de explicar mudança na letra da música. "Está evidente que não é uma criação artística ou uma improvisação", disse Hédio Silva Jr, advogado das partes que registraram a denúncia.

Letra de "Caranguejo" não foi alterada oficialmente em registro no ECAD, segundo Hédio Silva. Desta forma, caso sejam iniciadas as investigações e coletadas as provas, a cantora também poderia ser acusada de falsidade ideológica —alteração de obra de terceiros sem devida autorização. A reportagem entrou em contato com o ECAD, mas não obteve retorno até o momento sobre eventuais mudanças no registro da música.

Vídeo de Claudia Leitte viralizou nas redes sociais. Situação ocorreu durante o show de ensaio de verão da artista no Candyall Guetho Square, em Salvador, no último sábado (14). O mesmo aconteceu em fevereiro deste ano, em outra apresentação da cantora.

Caso também chamou a atenção de Pedro Tourinho, secretário de Cultura de Salvador. "Quando um artista saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo", afirmou em publicação nas redes sociais.