Oscar 2025 divulga lista preliminar de dez categorias; confira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na tarde desta terça-feira (17) a lista preliminar de dez categorias da premiação. São os filmes que passaram para a "próxima fase", ou seja, que podem ser indicados.

"Ainda Estou Aqui" segue na disputa pela estatueta. O filme está na lista preliminar da categoria de melhor filme estrangeiro.

A lista definitiva de indicados será divulgada no dia 17 de janeiro. A premiação acontece no dia 2 de março e será transmitida no Brasil pela TNT e pela plataforma de streaming Max.

Confira a lista completa:

Melhor filme estrangeiro

"Ainda Estou Aqui", Brasil

"Universal Language", Canadá

"Waves", República Tcheca

"A Menina com a Agulha", Dinamarca

"Emilia Pérez", França

"A Semente do Fruto Sagrado", Alemanha

"Touch", Islândia

"Kneecap - Música e Liberdade", Irlanda

"Vermiglio", Itália

"Flow", Letônia

"Armand", Noruega

"From Ground Zero", Palestina

"Dahomey", Senegal

"Como Ganhar Milhões Antes Que a Avó Morra", Tailândia

"Santosh - Vozes da Hierarquia", Reino Unido

Melhor documentário em longa-metragem

"The Bibi Files"

"Black Box Diaries"

"Dahomey"

"Filhas"

"Eno"

"Frida"

"Hollywoodgate"

"No Other Land"

"Guerra da Porcelana"

"Queendom"

"A Extraordinária Vida de Ibelin"

"Soundtrack to a Coup d'Etat"

"Sugarcane"

"Union"

"Will & Harper"

Melhor curta documental

"Chasing Roo"

"Death by Numbers"

"Eternal Father"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Keeper"

"A Voz de Makayla: Uma Carta ao Mundo"

"Once upon a Time in Ukraine"

"A Única Mulher na Orquestra"

"Planetwalker"

"The Quilters"

"Seat 31: Zooey Zephyr"

"A Swim Lesson"

"Until He's Back"

Melhor maquiagem e penteado

"O Aprendiz"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Um Homem Diferente"

"Duna: Parte Dois"

"Emilia Pérez"

"Maria"

"Nosferatu"

"A Substância"

"Waltzing with Brando"

"Wicked"

Melhor trilha original

"Alien: Romulus"

"Babygirl"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Pisque Duas Vezes"

"Blitz"

"O Brutalista"

"Rivais"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"The Fire Inside"

"Gladiador II"

"Horizon: An American Saga Chapter 1"

"Divertida Mente 2"

"Nosferatu"

"O Quarto ao Lado"

"Sing Sing"

"Batalhão 6888"

"Wicked"

"Robô Selvagem"

"A Jovem e o Mar"

Melhor música original

"Forbidden Road", de "Better Man - A História de Robbie Williams"

"Winter Coat", de"Blitz"

"Compress/Repress", "Rivais"

"Never Too Late", de "Elton John: Never Too Late"

"El Mal", de "Emilia Pérez"

"Mi Camino", de "Emilia Pérez"

"Sick In The Head" from "Kneecap - Música e Liberdade"

"Beyond", de "Moana 2"

"Tell Me It's You", de "Mufasa: O Rei Leão"

"Piece By Piece" from "Peça por Peça"

"Like A Bird" from "Sing Sing"

"The Journey", de "Batalhão 6888"

"Out Of Oklahoma", de "Twisters"

"Kiss The Sky", de "Robô Selvagem"

"Harper And Will Go West", de "Will & Harper"

Melhor curta-metragem

"Anuja"

"Clodagh"

"The Compatriot"

"Crust"

"Dovecote"

"Edge of Space"

"The Ice Cream Man"

"I'm Not a Robot"

"The Last Ranger"

"A Lien"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

"The Masterpiece"

"An Orange from Jaffa"

"Paris 70"

"Room Taken"

Melhor curta-metragem animado

"Au Revoir Mon Monde"

"A Bear Named Wojtek"

"Beautiful Men"

"Bottle George"

"A Crab in the Pool"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Maybe Elephants"

"Me"

"Origami"

"Percebes"

"The 21"

"Wander to Wonder"

"The Wild-Tempered Clavier"

"Yuck!"

Melhor edição de som

"Alien: Romulus"

"Blitz"

"Um Completo Desconhecido"

"Deadpool & Wolverine"

"Duna: Parte Dois"

"Emilia Pérez"

"Gladiador II"

"Coringa: Delírio a Dois"

"Wicked"

"Robô Selvagem"

Melhores efeitos visuais

"Alien: Romulus"

"Better Man - A História de Robbie Williams"

"Guerra Civil"

"Deadpool & Wolverine"

"Duna: Parte Dois"

"Gladiador II"

"Planeta dos Macacos: O Reinado"

"Mufasa: O Rei Leão"

"Twisters"

"Wicked"