Príncipe Harry se reúne com vítimas da guerra na Ucrânia

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry se encontrou com vítimas da guerra na Ucrânia como parte de seu trabalho com veteranos feridos, informou um porta-voz nesta quinta-feira.

Harry, que serviu por 10 anos no Exército britânico, visitou o Superhumans Center, uma clínica ortopédica localizada na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, que oferece cuidados e reabilitação para militares e civis feridos.

O duque de Sussex, que atualmente vive na Califórnia com sua esposa Meghan e os dois filhos do casal, esteve em Londres nesta semana devido a um processo judicial relacionado a mudanças em sua segurança no Reino Unido. Harry se afastou de seus deveres reais em 2020.

Veterano de duas missões no Afeganistão, Harry foi acompanhado em Lviv por veteranos da Invictus Games Foundation, organização beneficente por trás do evento esportivo internacional que ele criou para militares feridos em combate.

O príncipe britânico também se encontrou com profissionais de saúde e pacientes no Superhumans Center, além da Ministra dos Assuntos de Veteranos da Ucrânia, Natalia Kalmykova, segundo seu porta-voz.

