Soulja Boy é condenado a pagar indenização milionária por abuso sexual

O rapper Soulja Boy, 34, foi condenado a pagar uma indenização milionária após ser acusado de abuso sexual.

O que aconteceu

A Justiça na Califórnia, Estados Unidos, determinou que o músico deve pagar aproximadamente US$ 4 milhões (cerca de R$ 23,5 milhões) para a vítima. A mulher, que teve sua identidade preservada, era ex-assistente do cantor e deu início ao processo quatro anos atrás.

A ex-assistente acusou o dono do hit "Kiss Me thru the Phone" de agredi-la sexualmente em várias ocasiões. Segundo a revista People, ela afirma que o rapper passou a mandar "fotos não solicitadas do seu pênis" menos de um mês após ela começar a trabalhar com ele, em 2018.

A mulher relatou que teve um breve relacionamento consensual com Soulja Boy, mas que o músico teria ficado violento. A ex-funcionária acusou o artista de várias agressões, citando uma ocasião em que ele teria batido em sua cabeça a ponto de ela "perder a consciência" e outra, em agosto de 2020, em que ele teria batido "tão forte que ela achou que morreria".

A vítima também diz ter sido mantida em cárcere privado pelo rapper. Sua queixa afirma que o cantor teria a trancado em um quarto sem água quente por três dias, além dos abusos sexuais.

Soulja Boy rebateu as acusações e ressaltou que não foi condenado criminalmente. "O promotor nunca apresentou uma queixa. Nunca fui acusado ou condenado criminalmente por isso. Então, ser acusado disso na esfera cível está além da minha compreensão. Nunca fiz nada das coisas que ela está me acusando. Eu só sinto que isso é muito injusto", disse ele à revista Rolling Stone.