Leão: Sob comando de Eliana, 'The Masked Singer' passou batido na Globo

A primeira edição do "The Masked Singer" sob o comando da apresentadora Eliana chegou ao fim sem ter causado muito efeito sobre o público, afirmou Leão Lobo no Splash Show.

Diego Martins foi o grande vencedor do programa, vestido com uma fantasia de Odete Roitman, famosa vilã de "Vale Tudo". Apesar das homenagens, o colunista do UOL acredita que a edição deste ano "passou completamente batida" em termos de repercussão.

Não aconteceu nada. Inclusive era uma coisa importante para os 60 anos da Globo, porque estava revivendo os personagens das novelas e tal. Mas não aconteceu absolutamente nada. As pessoas saíram do jeito que entraram.

Leão Lobo

"The Masked Singer" é uma versão adaptada de um formato que faz sucesso em outros lugares do mundo. No entanto, Leão acredita que a chegada dele na Globo o transformou em algo "pasteurizado".

Sabe a entrada do hospital, que é toda limpinha, arrumadinha, sem problemas? Uma certa sujeirinha de vez em quando é boa porque humaniza o programa. Esse programa é arrumado demais.

Leão Lobo

