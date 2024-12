Leonardo rebate pedidos sobre festa de Virginia: 'Vai caçar o que fazer'

Leonardo, 61, colocou um ponto final nos pedidos de convites para a festa da nora, Virginia Fonseca, 25.

O que aconteceu

A esposa do cantor, Poliana Rocha, contou que muitos têm ido atrás do artista em busca de convites. "Eu tô rindo dele porque ele falou que tem um tanto de gente ligando para ele pedindo convite da festa da Vi", disse ela em um vídeo nos stories do Instagram.

Leonardo foi direto ao dizer o que tem dito para quem o procura com interesses na festa da sua nora. "Vai caçar sua turma, rapaz! Vai caçar o que fazer", respondeu o cantor, em meio aos risos.

A mãe de Zé Felipe se divertiu com a postura do marido e ainda brincou: "Incancelável é ele". Ela também dividiu uma série de preparativos para a celebração de Virginia, como uma prova de roupas e a ida ao cabeleireiro.

Virginia vai comemorar a marca de 50 milhões de seguidores em uma grande festa em São Paulo nesta quarta-feira (18). A celebração de luxo acontecerá na Casa Fasano e terá atrações como Pedro Sampaio, Nattan, Menos é Mais, Matheus & Kauan, além de ser comandada por Zé Felipe, marido da influenciadora.