Como estão Doruk e Nisan, filhos de Bahar, 7 anos após 'Força de Mulher'?

Ali Semi Sefil e Kübra Süzgün ficaram famosos na pele de Doruk e Nisan na novela turca "Força de Mulher", transmitida no Brasil pela Record. Na trama, cuja gravação começou originalmente há sete anos, os dois atores mirins são filhos de Bahar (Özge Özpirinçci), a protagonista.

O que aconteceu com o Doruk de 'Força de Mulher'?

Em 2017, quando "Força de Mulher" estreou, Ali Semi Sefil tinha apenas quatro anos. Pelo papel de Doruk, o menino venceu o prêmio de Melhor Ator Mirim no 45º Pantene Golden Butterfly Awards.

Kübra Süzgün e Ali Semi Sefil interpretam Nisan e Doruk em 'Força de Mulher' Imagem: Divulgação

Após seu começo promissor, Ali Semi Sefil conquistou outras oportunidades e segue atuando na Turquia. Hoje, ele tem 11 anos e compartilha as novidades sobre sua vida profissional nas redes sociais.

O último trabalho do intérprete de Doruk foi o filme "Baba Beni Güldürsene" ("Papai, me faça rir", em tradução livre). O longa estreou nos cinemas da Turquia em novembro deste ano.

Além de atuar, Ali Semi Sefil se dedica ao estudo de violoncelo, com o qual toca em concertos e óperas. Veja abaixo um registro de como o ator está hoje.

Como está Kübra Süzgün, a Nisan de 'Força de Mulher'?

Kübra Süzgün tinha seis anos quando fez "Força de Mulher" e, hoje, tem 15. Assim como seu colega Ali Semi Sefil, ela venceu o prêmio de Melhor Atriz Mirim no 45º Pantene Golden Butterfly Awards.

O trabalho mais recente da atriz foi o filme "O Outro Lado do Amor" (Evlilik Hakkinda Her Sey), em 2022. Ela também está no elenco da série "Infância", de 2020, da Fox. Veja abaixo como está Kübra Süzgün hoje.