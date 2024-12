Viih Tube desabafa após alta de Ravi: 'Estresse pós-traumático'

Viih Tube, 24, falou pela primeira vez com os seguidores após a alta de seu filho recém-nascido Ravi, que passou 20 dias internado.

O que aconteceu

A influenciadora gravou uma série de Stories e iniciou dizendo que ainda não se sente pronta para falar muito. "Oi, gente. Vim falar com vocês principalmente sobre o diagnóstico. Quando eu estava vivendo esse turbilhão, eu achava que ia querer fazer um vídeo longo, explicar, fazer um alerta. Mas agora eu não me sinto pronta para isso, preparada e talvez eu nunca queira fazer isso."

Ela contou como a doença do filho a afetou. "Estou vivendo um estresse pós-traumático. Faço terapia, tô passando por psicólogo e tudo, então, continuo com muita ansiedade, o que é esperado, não é anormal."

O Ravi está ótimo, está bem em casa, amamentando bem. Mas eu ainda não estou bem, eu não consigo dormir, não consigo comer, emagreci 10kg, ainda está bem difícil, eu ainda tenho muito medo. Estou com alerta em excesso. Olho qualquer coisa. É um pouco mais assustador que o normal, mas vai passar, ainda tá dentro do esperado. Viih Tube

Viih também comentou o diagnóstico de enterocolite. "É raro para a idade dele. É sim uma doença muito grave, eu tinha muito medo de contar o diagnóstico. Muita gente já perdeu seus filhos, principalmente prematuros."

Ela confessou que teve medo de falar sobre o diagnóstico antes. "Tinha medo de postar e falarem [de casos em que bebês morreram por isso] e isso me assustar mais ainda. Pode virar um caso cirúrgico, causar uma perfuração, não foi o caso dele, mas tivemos muitas complicações. Ele teve todos os sinais que era grave e poderia piorar."

A influenciadora ainda reforçou que a doença de Ravi não teve a ver com o parto. "Não teve nada a ver com o parto. Não teve falta de oxigênio."

Internação

No boletim da alta, o hospital confirmou que o bebê estava com um quadro de enterocolite— uma inflamação no intestino. Até então, os pais disseram que o diagnóstico ainda não estava fechado.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro e, com menos de duas semanas de vida, foi internado na UTI. Os influenciadores não deram muitos detalhes do que acometia o filho, mas contaram que era uma doença grave.

O bebê foi melhorando e a reintrodução do leite na dieta foi fundamental para que o diagnóstico fosse fechado. A enterocolite é uma inflamação grave no trato intestinal de recém-nascidos, e pode ser fatal se não for tratada.

Além de Ravi, Viih e Eliezer também são pais de Lua, de 1 ano.