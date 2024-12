Peões descem o nível em dinâmica de apontamento: 'Gosta do meu ânus?'

Na dinâmica de apontamentos "Ferra Peão" deste domingo (8) em A Fazenda (Record), Yuri e Albert trocaram alguns insultos pesados sobre seus jogos.

O que aconteceu

Yuri e Albert começaram uma discussão paralela enquanto o modelo respondia a "ferrada" de Vanessa. O empresário chama o dançarino de "pepetinha", que retruca: "Quem bom que eu sou pepeta, cara. Pelo menos eu não te xinguei, falou até da cor do meu ânus, não sei se tu gosta ou não. Tu gosta, né?", rebateu o bombeiro da Eliana.

"Deve combinar com a boca", dispara Albert. "Você é todo branquinho, só suposição."

Depois, o dançarino escolheu o adversário para ser apontado na dinâmica e o acusou de falar de sua família. "Ele veio aqui desrespeitar a minha família e tá me julgando pelo meu jogo aqui dentro e mentindo. A estratégia é você falar da minha família? Falando que eles são coitados?"

Albert se levanta para discutir cara a cara com Yuri. "Agora você vai remoer isso eternamente, porque você não tem estratégia nem jogo. Quem depender, seja quem for [é coitado]. Você tá mostrando seu pior lado. Você tá mostrando quem você é!"

"Tu acha que alguém depende de mim?", rebate o modelo. "Você acha que eu sou um homem ruim por causa do meu jogo aqui? Tu não?"

"Você é ruim, maldoso e mentiroso!", finaliza o empresário. "Não sou mentiroso! Covarde e não tem respeito por ninguém, por isso to falando 'coitado de quem depender de você', porque você é maldoso."

