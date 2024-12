Flor analisa jogo de Sacha: 'Ele fica de coitado. Essa é a técnica'

Em conversa com Gilsão na piscina de A Fazenda 16 (Record), durante a tarde de sábado (7), Flor falou sobre a forma como Sacha faz seu jogo.

O que aconteceu

Flor opinou que Sacha usa seu trabalho como diretor em seus atritos na casa. "Como você ganha uma briga discutindo educadamente? As pessoas vão ver que você está respeitando o outro. "

Ela disse achar que o público de casa analisa o peão. "Pensa você no sofá de casa, assistindo, e você ainda tá em dúvida. Aí vê que o outro é articulador, mas tá jogando. Podem pensar, é articulador, mas tá jogando. Mas pra falar, vai lá, fala, na média... e daí o pessoal perde o controle."

E aí ele fica de coitado. Essa é a técnica. E ele tá fazendo, ele é diretor, ele sabe como é. Por que quem pensa na direção, pensa no sentimento do público. Já tem uma outra visão. Flor

A apresentadora continuou. "Levando o público a ficar com dó dele. Ele sabe fazer. Por que as pessoas tem bom coração, elas pensam 'não gostaria que fizessem isso comigo'. É isso que elas pensam. Elas pensam, tá errado, mas poxa... Pra mim acho que é isso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 57993 votos 0,17% Albert Bressan 0,07% Flor Fernandez 1,09% Gui Vieira 2,28% Gilsão 0,39% Juninho Bill 0,21% Luana Targino 29,32% Sacha Bali 49,60% Sidney Sampaio 13,72% Vanessa Carvalho 3,14% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 57993 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso