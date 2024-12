'Beastars' não é 'Zootopia em anime', é uma reflexão sobre amadurecer

Em 2016, o mundo teve contato com uma grande obra mostrando uma cidade repleta de animais com comportamentos humanos. Curiosamente, essa primeira frase do texto se encaixa em duas produções daquele ano: a animação "Zootopia", da Disney, e o mangá "Beastars", criado por Paru Itagaki.

Só que, enquanto o longa norte-americano é uma aventura cheia de clichês, "Beastars" vai um pouco além, abordando a chegada à vida adulta. E com a temporada final do anime chegando agora neste mês à Netflix, este é o melhor momento para embarcar nessa jornada de amadurecimento do lobo Legoshi.

O lobo bom e a coelha controversa

Estamos em um mundo povoado por animais antropomorfizados, e a trama de "Beastars" começa tal qual um romance de Agatha Christie, com a morte de uma alpaca chamada Tem. O palco dessa história é a Academia Cherryton, um colégio que reúne várias espécies de alunos, e a morte de um herbívoro cria um clima estranho entre eles e os carnívoros.

Anime "Beastars" Imagem: Reprodução/Orange

Em meio às investigações deste crime vamos acompanhando a vida de Legoshi, um lobo branco que está longe de ter a agressividade e autoconfiança de um carnívoro. Ele prefere viver às sombras, fazendo suas aulas e participando das tarefas de bastidores do clube de teatro.

Mas dois personagens mudarão para sempre a forma como Legoshi se comporta. A primeira é Haru, uma coelha que cuida do clube de jardinagem da escola e é constantemente humilhada pelos demais bichos por ter um comportamento sexual mais liberal. O lobo branco se apaixona à primeira vista por Haru, e isso levanta questionamentos internos sobre ser possível um lobo se relacionar com uma coelha.

Louis e Legoshi no anime "Beastars" Imagem: Reprodução/Orange

E se Haru serve como empurrão para o lado amoroso de Legoshi, o cervo Louis é o responsável por tirar o lobo de sua vida tímida. Veterano na escola, Louis é excelente em tudo o que se presta a fazer e um dos destaques do clube de teatro. Ele acaba criando uma relação de rivalidade e respeito com Legoshi que se desenrola em acontecimentos muito inesperados.

Arte e autoconhecimento

O mangá "Beastars" é uma criação de Paru Itakagi (filha de Keisuke Itagaki, autor de "Baki") e épublicado na revista Shonen Champion desde 2016. O sucesso do quadrinho fez com que um anime fosse anunciado em 2019, com produção do estúdio Orange. Especialista em produções feitas em computação gráfica (como "Trigun Stampede"), o Orange adaptou tão bem o traço que às vezes pensamos estar assistindo a uma ótima animação 2D.

Além da história única e a qualidade visual, algo que também deu uma forcinha para divulgar para mais otakus foram as músicas escolhidas para abertura e encerramento. Houve também um trabalho do estúdio para fazer clipes de abertura fora do comum: a primeira abertura, que conta com uma música do grupo Ali, é toda feita em stop-motion. Já a segunda abertura conta com uma música excelente do duo Yoasobi, que no último ano foi um fenômeno com o hit "Idol" (abertura de "Oshi no Ko").

E embora algumas pessoas comparem "Beastars" com o filme "Zootopia", até por alguns temas em comum, como a convivência de espécies diferentes, a série criada por Paru Itagaki é classificada menos como aventura Disney e mais como uma obra de personagem amadurecendo. Legoshi constantemente está se metendo em situações perigosas, que o tiram de sua zona de conforto e tentam lhe empurrar para a vida adulta.

Cena do filme "Zootopia" (2016), de Byron Howard e Rich Moore Imagem: Reprodução

No decorrer dos episódios a moral inabalável do protagonista se torna menos rígida, e o personagem percebe que às vezes é necessário deixar emergir aquela agressividade que ele tanto controlou. No fim, "Beastars" é um resumo de todas as dificuldades que nós, seres humanos, temos ao nos tornar adultos e —por que não?— também uma lição de vida.

Onde assistir?

"Beastars" está disponível na Netflix, com a primeira parte da temporada final chegando nesta quinta-feira (5). O anime tem legenda em português e dublagem no nosso idioma, inclusive com uma excelente atuação de Fábio Lucindo (o Bakugo de "My Hero Academia") como o protagonista Legoshi e Felipe Zilse (Anos Voldigoad de "The Misfit of Demon King Academy") como Louis.

Já a versão em quadrinhos foi lançada no Brasil pela editora Panini. Também foi publicada a série "Beast Complex", uma coletânea de histórias curtas ambientadas no universo de "Beastars".