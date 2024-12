Quem é Heloísa em 'Garota do Momento'? Nova personagem muda a vida de Anita

Uma reviravolta atingirá a vida de Anita (Maria Flor) na novela "Garota do Momento" (Globo). Tudo deve acontecer após a chegada de uma nova personagem.

O que vai acontecer

Heloísa (Úrsula Corona) surge na novela das 18h no capítulo de quinta-feira (5). Nas primeiras cenas, a moça aparece chantageando Nelson (Felipe Abib).

A mulher foi amante de Nelson no passado, mas resolve voltar para fazer um escândalo. Ela tenta falar com ele ao telefone, mas não consegue. Por isso decide ir pessoalmente colocá-lo contra a parede. Nelson não suporta vê-la e a maltrata.

Você tá de porre? Que ideia é essa de ligar pra minha casa, pombas! Já disse que a nossa história acabou. Não te quero mais, criatura. Olha pra você. Não é mais uma mocinha. Engordou. Envelheceu dispara Nelson

Nelson (Felipe Abib) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

A partir daí, Heloísa começará a pedir dinheiro para o ex-amante. Caso Nelson não dê a quantia pedida, ela já sabe o caminho das pedras para contar tudo para a esposa do canalha.

Você é muito cafajeste, Nelson. Me usou por anos e agora me larga como se eu fosse uma panela velha. Mas comigo não, violão. Não vou sair dessa relação com uma mão na frente e outra atrás. Quero 20 mil cruzeiros ou vou contar tudo para a Anita. ameaça Heloísa

Nelson se faz de coitado e diz que não tem o dinheiro, mas Heloísa não cai na lábia do crápula. Ela afirma que já tem o número de telefone da casa dele e que em breve arranjará o endereço.

Caso Heloísa resolva abrir o jogo para Anita, a vida da cantora poderá mudar da água para o vinho. Presa em um casamento tóxico, ela poderá tomar coragem para se livrar do machista e seguir uma nova vida.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.