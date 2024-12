KT Gomez rebate acusações de Ana Paula Minerato sobre 'relação abusiva'

KT Gomez, 36, se manifestou nesta terça-feira (3) após as acusações feitas por Ana Paula Minerato, 33, durante uma transmissão ao vivo.

O que aconteceu

Na semana passada, a influenciadora fez acusações ao ex-namorado e afirmou que teria vivido um relacionamento abusivo com ele. "Vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada", afirmou ela durante uma live em prantos.

Agora, KT rebateu as acusações e pontuou que não foi procurado judicialmente sobre o caso. "Até o presente momento, o Sr. KT Gomez não foi intimado em nenhuma ação cível, penal ou investigação relacionada ao fato amplamente divulgado", disse um comunicado divulgado pela defesa do cantor.

A nota fala que as acusações teriam que ser comprovadas. "Alegações graves devem ser sustentadas por provas concretas e não podem se basear em suposições que prejudiquem a honra e a reputação de terceiros", completa o texto. Por fim, o comunicado de KT aborda as falas de Minerato e declara que ele repudia qualquer forma de racismo ou discriminação.

Procurada por Splash, Ana Paula Minerato não retornou o contato sobre o novo posicionamento de KT Gomez. Em caso de um retorno, o texto será atualizado.

O caso

As acusações de Ana Paula vieram após o vazamento de um áudio em que ela soltou falas racistas sobre a cantora Ananda, do Melanina Carioca. Na gravação, a ex-panicat questionou KT por seu envolvimento com a artista e usou termos como "neguinha" e "cabelo duro" para referir-se à cantora.

Na live em que pediu desculpas sobre o caso, Ana Paula acusou KT de "colocá-la contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", afirmou.

Ana Paula Minerato fez live chorando pedindo desculpas por racismo e soltando acusações contra o ex Imagem: Reprodução/Instagram

Após a repercussão das falas racistas, a Band FM e a Gaviões da Fiel decidiram demitir Ana Paula. A apresentadora comandava o programa "Estação Band FM" desde 2015, assim como era musa da escola de samba há muitos anos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo também abriu um processo contra Minerato para apurar os áudios racistas. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN) abriu expediente na Ouvidoria para a investigação do caso.