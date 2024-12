A Fazenda 16: Sidney, Flora, Gui e Gilsão estão na 11ª roça

É reta final em A Fazenda 16 (Record) e a décima primeira roça do programa foi formada. Sidney, Flora, Gui e Gilsão estão na berlinda e, tirando Gui, os demais disputam a Prova do Fazendeiro na quarta-feira (4). Quem você quer que vença a prova? Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 11ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 4282 votos 39,26% Sidney 11,05% Flora 49,70% Gilsão Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4282 votos

Indicação do Fazendeiro

Yuri começou a formação indicou Sidney. "Ele tem um jogo cansativo, engessado e muito incoerente. Ele vem há 3 meses só apontando uma pessoa. O jogo dele de apontamento, dinâmica e roças se resume ao Sacha. Acho que numa casa de 24 pessoas, você estar apontando uma pessoa só, é incoerente da parte dele."

Ele começa a inventar discursos e distorcer histórias. Yuri Bonotto

A Fazenda 16: Yuri na formação da 11ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como votou a casa

Graças ao Poder Laranja, Luana teve um voto peso 4.

Albert votou em Vanessa;

Flor votou em Flora;

Gilsão votou em Flor;

Sacha votou em Flora;

Flora votou em Flor;

Luana, com peso quatro, votou em Flora;

Sidney votou em Sacha;

Vanessa votou em Flora;

Juninho votou em Flor;

Gui votou em Flor;

Com 7 votos, Flora foi a mais votada.

Puxada da Baia

Com 7 votos, Flora, mais votada da sede, escolheu Gui da Baia para ocupar o terceiro banquinho.

Poder Branco e Veto

Com o Poder Branco, Sacha precisou indicar dois peões e casa deveria votar entre um deles para completar a roça. Ele escolheu Albert e Gilsão.

Flora votou em Albert;

Gui votou em Gilsão;

Sacha votou em Gilsão;

Vanessa votou em Albert;

Juninho votou em Albert;

Luana votou em Gilsão;

Flor votou em Gilsão;

Sidney votou em Albert;

Yuri desempatou e indicou Gilsão para a roça.

O peão, por sua vez, vetou Gui de disputar a Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 99206 votos 0,10% Albert Bressan 0,58% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,25% Gui Vieira 3,48% Gilsão 1,05% Juninho Bill 1,07% Luana Targino 21,37% Sacha Bali 45,15% Sidney Sampaio 21,20% Vanessa Carvalho 4,70% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 99206 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso