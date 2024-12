Marmita de casal? Otaviano Costa conta o que esperar do novo 'Lia & Léo'

Lia e Léo estão de volta. E não estão sozinhos. Os personagens vividos por Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão na nova temporada da série do Canal UOL com todos seus dramas de casal, assuntos polêmicos e, claro, risadas.

Após o lançamento do episódio da nova safra, "Black Friday", Otaviano conversou com Splash sobre o novo formato, agora na horizontal, e o desafio de expandir o universo de "Lia & Léo" para a TV.

"É um formato, entre aspas, muito mais confortável de se produzir. O horizontal é o jeito que a gente trabalha há tantos anos, especialmente pela TV. Então estamos muito confortáveis de fazer essa pivotada de formato", explicou.

Além de ser disponibilizado todas as sextas-feiras no canal de Splash do YouTube, a série também é veiculada no Canal UOL, na TV. "UOL virou nossa casa para todas nossas apostas. Nós temos uma equipe que emprestou seu talento e competência para formatar esse novo desafio", completou.

Você mostra mais do cenário, mais da fotografia, consegue utilizar os espaçamentos. E a narrativa também ganha mais contornos daquilo que o público está habituado.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são protagonistas da série Lia & Léo Imagem: Vitor Reis

Dramaturgia em casal

Otaviano afirmou que sempre houve o desejo do casal de colocar um projeto como este em prática. Com a segunda temporada, os personagens tiveram suas narrativas ainda mais claras.

"A gente tem sentido que as personagens de Lia e Léo, que aliás são uma delícia, têm ficado mais vez mais apuradas. As diferenças e semelhanças deles", contou.

Lia e Léo são como milhares de casais pelo Brasil. Eles discutem assuntos que estão na internet, no jornal, na TV, na roda de amigos. Assuntos que são tabus, difíceis de falar.

Novos episódios têm cerca de 10 minutos e vão ao ar no Canal e no YouTube Imagem: @madeincharles/UOL

Risadas desde a primeira leitura

Os roteiros de "Lia & Léo", que são assinados por Gabriel Esteves (Porta dos Fundos), ficaram maiores. Os episódios têm cerca de 10 minutos de duração.

"O que é legal é que os textos acabam tendo pontos de virada que surpreendem até nós mesmos. O que a gente ri quando lê, é muito legal. E eu espero que o público também dê essas risadas".

E o que esperar dos próximos episódios? Otaviano faz segredo, mas dá alguns spoilers.

"A gente resolveu focar muito no casal em si, assuntos ligados à família. Vamos falar de sogra, sobre marmita de casal, casal consumidor".