Anime e mangá: 'Demon Slayer' na CCXP, estreia no streaming e mais

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

A CCXP tem mostrado cada vez mais interesse na comunidade otaku e, este ano, o evento promete novidades. Além do palco Universe, totalmente dedicado à cultura asiática, receberemos a visita de vários artistas e produtores de anime.

Os convidados que mais vão agradar os fãs são Takahiro Sakurai e Kengo Kawanishi, atores de voz de "Demon Slayer". A dupla interpreta os hashiras Giyu Tomioka e Muichiro Tokito, e estarão no palco Thunder (o maior do evento) para um painel emocionante.

Além deles receberemos a visita de produtores da Aniplex e do MAPPA, que falarão sobre novidades de "Solo Leveling" e "ZENSHU". Para saber mais sobre os horários de cada painel, além de várias outras atrações otaku, confira esta matéria.

Nessa última semana rolou uma live de anime no YouTube de Splash com a presença de Lucas Cabral, tradutor do mangá "Blue Box". O bate-papo foi bastante divertido, o convidado falou sobre carreira e também comentou sobre as últimas notícias do mundo dos animes. Vale a pena conferir o papo.

"Ranma ½" vai ganhar uma loja temática no Japão, e o que mais chama a atenção é a imagem promocional mostrando personagens que ainda nem entraram no anime! Quem conhece o mangá deve ter estranhado o Mousse e a Ukyo com o design do anime atual, será que isso quer dizer que já estão planejando ainda mais episódios do remake?

"O Verão em que Hikaru Morreu" vai ganhar um anime em breve na Netflix. O mangá de drama e terror conta a história de dois garotos que cresceram juntos em um vilarejo, e Yoshiki tenta convencer todo mundo que seu amigo Hikaru morreu e foi substituído por alguma coisa misteriosa.

O diretor Shinichiro Watanabe deu uma entrevista ao site Anime News Network e confirmou uma teoria que já existia entre os fãs: todos os seus animes estão conectados. Ou seja, "Cowboy Bebop", "Samurai Champloo", "Space Dandy" e até "Carole & Tuesday" se passam num mesmo universo, ainda que, às vezes, em épocas diferentes.

O perfil MangaXRepublic do X (antigo Twitter) fez um levantamento sobre as séries da Shonen Jump que melhor se rankearam na revista em 2024, ou seja, que o público mais votou para que estivessem em uma posição boa na revista. Confira o Top 5:

1. "One Piece"

2. "Sakamoto Days"

3. "Blue Box"

4. "My Hero Academia"

5. "Jujutsu Kaisen"

Anime novo chegando nesta sexta-feira na Netflix! "Ririsa, Uma Garota em 2.5D" está dublado e conta a história de uma garota que adora fazer cosplay. O anime estava sendo lançado exclusivamente pelo streaming Anime Onegai.