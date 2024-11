Rod Stewart tocará no Glastonbury no próximo ano

LONDRES (Reuters) - O roqueiro Rod Stewart fará o show das lendas no Glastonbury 2025, o primeiro ato confirmado para a edição do próximo ano do festival britânico de música.

Sua apresentação na tarde de domingo será a primeira do cantor de 79 anos em Worthy Farm, no sudoeste da Inglaterra, desde a última vez que ele subiu ao palco Pyramid do festival em 2002.

"Estou orgulhoso, pronto e mais do que capaz de agradar e empolgar meus amigos no Glastonbury em junho", disse Stewart em um comunicado.

Um dos artistas que mais venderam discos de todos os tempos, Stewart segue os nomes de Lionel Richie, Diana Ross e Shania Twain no ano passado para tocar no espaço das lendas.

Stewart tem uma série de datas de turnês na Europa e na América do Norte agendadas para o próximo ano, mas no início deste mês, ele anunciou que planeja parar de realizar "turnês mundiais de grande escala".

"Mas não tenho nenhum desejo de me aposentar. Adoro o que faço e faço o que amo. Estou em forma, tenho uma cabeça cheia de cabelo e consigo correr 100 metros em 18 segundos aos 79 anos de idade", escreveu Stewart em uma publicação no Instagram.

Stewart, conhecido pelos sucessos dos anos 1970 "Maggie May", "Sailing" e "Da Ya Think I'm Sexy?", lançou seu último álbum "Swing Fever", uma colaboração com o pianista Jools Holland, no início deste ano. O disco ficou no topo da parada de álbuns do Reino Unido.

O festival de Glastonbury foi iniciado pelo fazendeiro de laticínios Michael Eavis em 1970 e, ao longo das décadas, tornou-se um evento de cinco dias em junho, extenso e muitas vezes lamacento, com alguns dos maiores nomes da música se apresentando para dezenas de milhares de fãs.

A edição do próximo ano será realizada de 25 a 29 de junho.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)