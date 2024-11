Lady Gaga, é você em Copa? Detalhe em foto de Maisa chama atenção

Maisa, 22, publicou uma foto e um detalhe chamou atenção: a sombra da sua silhueta lembrou a cantora Lady Gaga, 38.

O que aconteceu

A atriz publicou uma foto de um ensaio para uma revista em que aparece com um vestido longo. "Cover Girl" (Garota da capa, em tradução livre).

Nos comentários, fãs apontaram Lady Gaga na sombra formada na silhueta da atriz. "A Lady Gaga na sua sombra", disse uma. "O nariz da gaga na sombra da segunda foto", disse outra. "A Gaga escondida ali", comentou um terceiro.

Maisa posa em foto e detalhe chama atenção Imagem: Reprodução/Instagram

Eduardo Paes já deu indícios de que o Rio de Janeiro deve receber mais um megashow em 2025. E, agora, uma novidade no site do Copacabana Palace foi encarada como uma pista por fãs de Lady Gaga, a possível atração do evento.

As reservas do hotel, que abrigou Madonna este ano, estão completamente bloqueadas entre os dias 14 e 21 de maio e 7 e 14 de junho. "Gagacabana está acontecendo", comemoraram alguns fãs da cantora, ao saberem do bloqueio.

Saiba mais

O nome de Lady Gaga como estrela do show ganhou forças essa semana, graças ao prefeito Eduardo Paes. Na sexta (22), ele publicou em seu perfil do X um vídeo da cantora cantando "Shallow". Na legenda da publicação, o prefeito deu a entender que ela será a próxima a se apresentar em Copacabana, após Madonna reunir 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! 'Todo Mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais! escreveu o prefeito na postagem

Fãs especulam que a apresentação de Gaga deve acontecer em maio, assim como a da rainha do pop, realizada em 7 de maio deste ano.

Lady Gaga não se apresenta no Brasil desde 2012, única ocasião em que esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour. Recentemente, em entrevista ao Fantástico (Globo), ela afirmou que deseja retornar ao Brasil para mais shows.

Splash consultou o site de reservas do hotel de luxo e confirmou o bloqueio de datas, mas não existe confirmação oficial sobre o motivo —nem em relação à semana ocupada em maio e nem sobre a semana ocupada em junho.