Triste: Dalila e Clarinha sofrem muito na reta final de 'Alma Gêmea'

Dalila (Fernanda Machado) e sua filha, a pequena Clarinha, vão correr perigo na reta final de "Alma Gêmea" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Cristina (Flávia Alessandra) e Ivan (Thiago Luciano) elaboram um plano maquiavélico contra Serena (Priscila Fantin). Os dois estudam sequestrar a mocinha.

Porém, depois, mudam de ideia e decidem sequestrar primeiro Dalila. Assim, os vilões poderão chantagear Serena e conseguir fazer com que ela se entregue a eles.

Nos últimos capítulos, Dalila e Clarinha são levadas por Cristina e Ivan. Lembrando que isso também ocorre depois de Roberval (Rodrigo Phavanello) depor contra a vilã.

Reféns, a esposa de Roberval e sua bebê são usadas para chantagear Serena emocionalmente. Cristina diz que só soltará mãe e filha se a amada de Rafael (Eduardo Moscovis) se entregar.

No fim das contas, Serena aceita ir com Cristina. A ardilosa acaba levando Terê (Davi Lucas) junto para o local do cativeiro.