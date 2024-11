Chico: Record acaba com a bagunça em A Fazenda ao adotar nova regra na roça

A TV Record decidiu dar um ponto final na "bagunça" e adotar o "banco de tempo" como nova regra em dinâmica na Fazenda 16, afirmou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20).

Na edição de ontem, ao iniciar a formação da roça, a direção do programa resolveu colocar o novo formato em ação, com 1 minuto para réplicas, com objetivo de organizar a vez de cada um falar. Isso ocorre após brigas e gritarias ao vivo e queixas do público em casa, que não entendia muito bem o que se falava no ar.

Não dava para continuar naquela balbúrdia. O programa não estava gostoso de assistir.

Chico Barney

O novo formato foi uma sugestão dada pelo colunista Chico Barney durante uma das edições do Central Splash. "A emissora atendeu a uma demanda deste programa. Foi uma sugestão que surgiu aqui, humildemente, de minha luminosa careca, exigindo que houvesse um banco de tempo na ação de voz", ressaltou.

O programa funcionou e, na minha humilde opinião, parecia um programa de televisão. Foi muito mais legal e divertido. Teve briga, treta, teve desinteligência, mas a gente conseguiu ver as pessoas construindo os argumentos e seus xingamentos de uma maneira muito mais divertida, muito mais interessante.

Chico Barney

Noite agitada em A Fazenda

A um mês de sua grande final, A Fazenda começou a formar a nona roça da temporada. Babi, Sacha, Albert e Gui se sentaram nos banquinhos e, à exceção de Albert, os outros peões ainda disputam a Prova do Fazendeiro antes da definição oficial da roça.

Luana começou a formação indicando Babi. Depois, a casa apontou para um segundo indicado —Sacha acabou sendo o escolhido com 7 votos. Na sequência, com o Poder Laranja, o ator pode então escolher mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Ele escolheu Albert e Gilsão.

E, por fim, Gui sobrou no "Resta Um" e completou a roça. O peão vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

