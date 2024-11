Chico: Peões não deveriam ouvir narração de Galisteu em provas de A Fazenda

Do UOL, em São Paulo

Os peões não deveriam ouvir a narração da apresentadora Adriane Galisteu em provas de A Fazenda, da Record, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (14). A comentarista Bárbara Saryne discorda.

A discussão foi levantada após interferência feita por Galisteu durante prova que definiu as três participantes indicadas à roça. A apresentadora deu dicas a uma delas enquanto fazia a montagem dos cubos coloridos.

Eu preferia que os participantes não ouvissem a Galisteu narrando. Eu acho que é muito ruim. E acredito que sim, ela acaba enviesando a prova de alguma maneira. É impossível, não é que seja um desejo dela, é tecnicamente impossível ser igualitário no que você falou para os três, porque são três coisas acontecendo paralelamente. Então eu acho que, para evitar isso, tinha que ser igual ao BBB, ou então assume o que faz e ajuda. Deixa a Galisteu descer e ajudar a montar o negócio. Chico Barney

Bárbara Saryne vai na linha contrária e acredita que a apresentadora, neste caso, fez bem em interferir no jogo.

No geral, a Galisteu tem realmente feito algumas interferências nas provas e, no geral, ela está um pouco mais solta, opinado mais. Acho que até pelo fato de o elenco ser difícil de controlar nas formações da roça, por exemplo. Ela tem falado mais, exposto mais opiniões nos próprios discursos... Agora, acho que ali na prova ela tinha que avisar também. A pessoa vai continuar montando um negócio completamente errado ou vai deixá-la perder tempo até o final? Bárbara Saryne

Dia de eliminação em A Fazenda

A oitava roça de A Fazenda é formada por Flora, Gizelly e Vanessa. Luana venceu a 9ª Prova do Fazendeiro e, por isso, escapou da berlinda. O resultado será anunciado na noite desta quinta.

Segundo a enquete de Splash, Vanessa e Flora seguiam em uma disputa acirrada sobre o favoritismo, em um resultado parcial, apurado às 10h45. Enquanto a ex-Casamento às Cegas somava 39,7%, a filha de Arlindo Cruz tinha 36,9% e a ex-BBB, 23,76% dos votos. Quem recebe menos votos é o eliminado. A enquete de Splash não interfere no resultado oficial do reality show.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso