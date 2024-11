Leticia Colin desabafa e diz que 'não dá para casar com machista'

Solteira desde o fim do casamento com Michel Melamed, Leticia Colin destacou que só se relaciona com homens progressistas.

O que aconteceu

Colin abordou o assunto ao falar sobre a nova fase de sua vida como solteira. Em entrevista à Veja, a atriz foi questionada se seu novo estilo com roupas mais curtas reflete a busca por "algo perdido", o que ela negou. Ainda, a artista exaltou a "relação feminista" que mantinha com Melamed e, por esse motivo, destacou que não conseguiria viver algo diferente disso.

Tenho andado com menos roupa, mas não sei se tem a ver tanto com a separação, porque a nossa relação sempre foi feminista, até porque não dá para, nesta altura do campeonato, casar com um machista.

- Leticia Colin

A atriz destacou que as temperaturas elevadas contribuem para a escolha de roupas mais curtas, além de vivenciar um novo momento de sua vida. "A gente tem fases. É uma coisa profunda uma separação. É difícil e pede uma reinvenção. Mas não estou me recuperando de alguma coisa que perdi. Pelo contrário, o relacionamento só me trouxe tudo: minha família, meu filho, a troca mais profunda e bela que eu já tive. A gente não se separa por falta de amor, é a própria vida".

Leticia Colin e Michel Melamed anunciaram a separação em julho deste ano. Os dois foram casados por nove anos e são pais de Uri, 4. Recentemente, a atriz negou que suposto affair com o ator Gabriel Stauffer e pediu para que "respeitem" sua privacidade.