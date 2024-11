Angélica comenta relação com as noras: 'Sou uma sogra fofinha'

Angélica disse ter um bom relacionamento com as namoradas dos filhos, Joaquim e Benício.

O que aconteceu

A apresentadora foi sincera ao falar sobre o seu relacionamento com as noras. Joaquim, filho mais velho da artista, namora Manoela Esteves desde 2021, e Benicio tem um relacionamento sério com Duda Guerra há seis meses.

Para a artista, os filhos têm o relacionamento dela com Luciano Huck como inspiração. "Eu acho que os filhos veem o nosso relacionamento [Angélica e Huck] e eles querem uma coisa parecida, eles querem viver aquilo. Eles têm namoros longos. As minhas noras têm muita sorte! A mãe babona!", disse ela durante o "Mais Você".

Angélica ainda aproveitou o momento para tecer elogios as noras e declarou ser uma 'sogra fofinha'. "Eu também tenho muita sorte. Elas são muito legais, são meninas... Acho que meus filhos têm essa coisa do amor em casa. Eles querem ter essa coisa do relacionamento. É fofo, é lindo! Quero que eles sejam felizes sempre! Por isso que sou uma sogra fofinha. Será? Tem que perguntar para elas!".