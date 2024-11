Eduardo Sterblitch chora com discurso do pai: 'Não fui o que você mereceu'

Eduardo Sterblitch, 37, se emocionou com depoimento do pai, Luiz Henrique, durante estreia do quadro Tamanho Família no 'Domingão' (TV Globo).

O que aconteceu

Quadro no 'Domingão' reconta trajetória de famosos e traz homenagens da família. Participando do quadro, Sterblitch recebeu uma apresentação de fantoches surpresa do pai, Luiz Henrique.

Após apresentação, pai de Sterblitch fez uma declaração que emocionou o ator. Sterblitch tinha se distanciado de Luiz após o divórcio dos pais, ainda na infância. No entanto, a relação foi retomada em 2020, após a morte da mãe do ator, Jacqueline Sterblitch.

Eu sei que eu não fui esse pai que você mereceu ter. E que toda criança merece. Mas muitos foram os acontecimentos, né? E eu vim aqui agradecer esse programa e ter a oportunidade de pedir obrigado (...) Muito obrigado, filho, por manter isso vivo, a memória, e por permitir que eu seja isso para seu filho.

Luiz Henrique, pai de Eduardo Sterblitch

Na sequência, o ator recebeu uma homenagem da esposa. Louise D'Tuani, 35, cantou a música "Somewhere Over The Rainbow" ao lado do filho com o ator, Caetano.