Maya Massafera posa de topless e faz homenagem a mulheres trans

Maya Massafera, 44, compartilhou uma foto de topless para homenagear as mulheres trans e travestis.

O que aconteceu

A influenciadora abriu um álbum de fotos com imagens de mulheres trans e travestis. "Deus também criou as travestis! Livre, livre, livre. Obrigada a todas as meninas trans que vieram antes de mim."

Ps: gostaria de por fotos de tantas outras, mas o álbum só permite 20 Maya Massafera

Além de Maya de topless, aparecem mulheres como, Roberta Close, Rogéria, Pepita, Erika Hilton, Duda Salabert, Ariadna, Wanessa Wolf, entre outras.

Nos comentários, Wanessa Wolf agradeceu a homenagem. "Obrigada por lembrar de mim. Também transacionei há pouco tempo felizmente encorajada por outras que vieram antes de mim e por aí vai".