Eliezer mostra antes e depois do corpo em dois meses: 'Me amando'

Eliezer, 34, compartilhou a mudança em seu corpo após ganhar 10 kg nos últimos dois meses.

O que aconteceu

O ex-BBB detalhou a transformação que o seu corpo viveu nos últimos meses. "Engordei 10 Kg nos últimos 2 meses. + 6 Kg massa magra. - 2 Kg de gordura"

Eliezer mostra antes e depois de engordar 10 kg sendo 6 kg de massa magra Imagem: Reprodução/Instagram

Esperando o nascimento de Ravi, seu segundo filho com Viih Tube, 24, o influenciador disse querer servir de inspiração para outras pessoas. "Na gestação da Lua liguei o botão do fo* engordei 22kg e cheguei a 104 kg com 29% de gordura corporal e me arrependi, quando descobrimos a do Ravi, prometi pra mim mesmo que eu faria diferente."