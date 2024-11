Na cama de Berta: Tomás descobre segredo horrendo em 'Mania de Você'

Tomás (Paulo Mendes) vai levar um susto nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) ao entrar no quarto de sua avó, Berta (Eliane Giardini).

O que vai acontecer

Tomás vai flagrar Leidi (Thalita Carauta) e Sirley (David Júnior) juntos no quarto de Berta. Os pilantras devem tentar contornar a situação.

O namorado de Evelyn (Gi Fernandes) ficará incrédulo com a cena. Vale dizer que o rapaz não faz ideia que Leidi e Sirley são pais da amada e nem que são um casal.

Evelyn (Gi Fernandes) com os pais Leidi (Thalita Carauta) e Sirlei (David Júnior) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Esse flagra ocorre logo após Sirley quase ser pego com Ísis. Berta, que está cada vez mais envolvida com o motorista, fica a um passo de descobrir o caso dele com a nora.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.