Fernando diz que Masterchef 'não foi nada legal': 'Pior que aqui'

Fernando Presto lembrou na manhã desta quarta-feira (6) de sua passagem pelo Masterchef (Band) em 2022, em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sede, Fernando deu detalhes sobre sua passagem pelo "outro reality show". O peão esteve na 9ª edição do reality culinário.

No auge da pandemia de Covid-19, o reality foi gravado com um "confinamento" dos participantes. "Saía pra gravar e voltava pro hotel. Por causa da pandemia. A gente não podia pegar Covid", lembra.

Ficar trancado num hotel é pior que ficar aqui (?) Mesmo com celular, é pior que aqui Fernando

Segundo o peão, os participantes só saiam do quarto do hotel para gravar e comer. "Não pode treinar, comprar um pão. Só podia sair pra gravar", conta.

Fernando diz que a experiência foi negativa desde as refeições até o tratamento. "A gente almoçava um 'marmitex' ruim pra caramba que eles compravam", lembra. "Não foi nada legal não. Falo que aqui o tratamento é 10 mil vezes melhor. Por isso é de boa".

