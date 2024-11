Sidney comenta estratégia de Sacha: 'Vai vencendo no famoso cansaço'

Horas antes da formação da sétima roça de A Fazenda 16 (Record), Sidney conversou com seus aliados sobre o jogo de Sacha.

O que aconteceu

O peão apontou que os demais peões ficam na sombra de Sacha. "Vai ficando todo mundo no neblina."

Albert concordou. "No conhecimento, né. No conformismo."

Sidney acrescentou. "Ele vai vencendo no famoso cansaço."

Albert alertou. "Daqui um mês não tem mais nada, é top 10 e cada um por si."

É o famoso cara da balada que chega na gata, fica perturbando na orelha dela a noite inteirinha. Às vezes o cara que ela quis foi embora, e ele na insistência vai levar e vai beijar. É sobre quem vai desistir primeiro. Sidney Sampaio

