'Agnaldo Rayol era um artista completo', diz ex-empresário do cantor

Empresário de Agnaldo Rayol por 28 anos, Carlos Alberto Gonçalves disse, nesta terça-feira (5), que o cantor teve uma carreira de sucesso e que ele sempre foi um "amigo exemplar".

O que ele disse

O empresário lamentou a morte repentina do cantor. "Foi, para mim, uma notícia muito triste, principalmente porque foi um acidente doméstico. A gente nunca espera que vai acontecer com os entes queridos da gente".

Ele elogia Rayol, dizendo que o cantor era um "artista completo". "Ele foi ator, cantor e teve uma carreira impecável. Gravou diversas músicas, diversos sucessos e fez shows pelo Brasil inteiro. [Ele] Sempre foi muito consciente do que fazia, com muita responsabilidade, amor à carreira e muito respeito ao público que prestigiava ele durante os shows".

Próximo ao cantor, Gonçalves destaca o coração bom de Rayol. "Do Agnaldo, a gente gostava de tudo. Ele era um ser humano muito bom, do coração maravilhoso e sempre tratando todo mundo com muita educação. Ele sempre foi um amigo exemplar e um irmão".