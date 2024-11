Exposição da artista sul-coreana Jung Eun Hye em SP vai até fevereiro

A artista sul-coreana Jung Eun Hye trouxe sua exposição "Maravilhosa Graça em Todo o Globo" para o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB). Com caricaturas produzidas pela própria artista, incluindo homenagens a grandes nomes brasileiros como a atriz Fernanda Montenegro, os cantores Caetano Veloso, Seu Jorge, Anitta e o grafiteiro Eduardo Kobra.

A artista, que tem síndrome de down, começou a se dedicar à pintura em 2016. Anos depois ingressou como artista residente no Estúdio Criativo de Jamsil, da Fundação de Artes e Cultura de Seul.

Inauguração da exposição de Jung Eun Hye em São Paulo Imagem: Cortesia do Centro Cultural Coreano no Brasil/Divulgação

Jung Eun Hye ficou conhecida não apenas como pintora, mas por ser atriz e ter participado do aclamado drama "Amor e Outros Dramas" (2022), da Netflix. A artista teve o prazer de contracenar com Han Ji-min, e nos conta em entrevista sua experiência nos bastidores.

Jung Eun Hye com os atores sul-coreanos Han Ji-min e Kim Woo-bin nos bastidores de "Amor e outros dramas" Imagem: Cortesia Centro Cultural Coreano do Brasil/Divulgação

"Maravilhosa Graça em Todo o Globo" vai até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Realizar uma exposição tão significativa do outro lado do mundo deve ser uma experiência única. Como foi o planejamento e a execução do projeto?

Comecei a desenhar rostos em 2016 e, até agora, já retratei mais de 5.000 pessoas. Geralmente, fotografo a pessoa no momento em que a conheço para fazer a caricatura. Porém, durante a pandemia, não pude ter esses encontros, o que foi realmente difícil. Sem a interação com as pessoas, comecei a regredir; passei a gaguejar, ranger os dentes e murmurar sozinha, enfrentando alucinações e vozes.

Nesse momento, meus pais e eu refletimos sobre como poderíamos nos reconectar e decidimos tentar a comunicação por videochamada com pessoas ao redor do mundo. Foi assim que conheci o diretor artístico brasileiro Cleber Papa. Graças a essa conexão, fui convidada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil a visitar o país. Quando mencionei que, devido às minhas condições, não conseguiria voar por 30 horas na classe econômica, ele generosamente me ofereceu a classe executiva.

Os trabalhos expostos da artista Jung Eun Hye Imagem: Cortesia Centro Cultural Coreano no Brasil/Divulgação

Quantos anos você tinha quando começou a desenhar?

Eu tinha 23 anos e, apesar de já ser adulta, eu não tinha muitos hobbies. Passava os dias no meu quarto, coberta com o edredom, apenas fazendo tricô. Minha mãe, preocupada com a minha situação, me ofereceu 300 mil won (R$ 1.260) para que eu fosse limpar o ateliê que ela administrava. Eu aceitava e ia lá, limpava o chão e organizava tudo depois que as crianças terminavam de pintar. Com o tempo, comecei a me sentar ao lado delas e a desenhar também. Uma vez, desenhei uma modelo estrangeira desembalando um perfume que vi em uma revista, e minha mãe ficou surpresa ao ver. Isso aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2013. A partir daí, comecei a me dedicar seriamente ao desenho de rostos.

As suas obras são bastante autorais, e essa originalidade é algo que todos os artistas aspiram ter. Como você descreveria seu estilo de pintura?

Adoro linhas e as relações pessoais. Minhas obras, que quase não são influenciadas pela arte tradicional, são mais sinceras e intuitivas do que as de artistas profissionais e experientes. Trabalho com linhas de forma livre, sem esboços, o que se conecta naturalmente às relações que percebo, resultando no que chamo de "linha relacional".

Quais são suas principais influências e inspirações?

São pessoas. Gosto quando as pessoas me pedem: "Desenhe-me bonito, por favor". Assim, eu desenho para cumprir a promessa que faço àqueles que encomendam minhas obras, pois sou artista. As pessoas são todas diferentes, mas, ao mesmo tempo, são iguais. Não há rostos feios no mundo.

Você poderia nos falar sobre sua experiência em atuar no drama de sucesso "Amor e Outros Dramas"? Você tem planos de atuar novamente?

Sou realmente grata à roteirista Noh Hee-kyung, que confiou em mim e me escalou para o papel. Pratiquei muitas falas com a atriz Han Ji-min e não pensei na câmera. Pode-se dizer que é um talento natural (rs)? Todos da equipe me apoiaram muito e, no último dia de filmagem, como forma de agradecimento, desenhei os rostos de cerca de 70 membros da equipe e dei a eles de presente.

Jung Eun Hye com suas colegas no set de "Amor e outros dramas" Imagem: Cortesia Centro Cultural Coreano no Brasil/Divulgação

Após a exibição do drama, realmente senti a popularidade. Em qualquer lugar que vou, as pessoas me reconhecem e pedem para tirar fotos comigo. Aqui no Brasil, também tenho sido reconhecida, o que é realmente incrível e gratificante. Se surgir a oportunidade, seria ótimo atuar novamente, mas, por enquanto, não recebi nenhuma proposta. Como sou artista, estou me dedicando intensamente à pintura neste momento.

O que você achou do Brasil? Muitos artistas que visitam o Brasil dizem receber muitas inspirações.

Vim do outro lado do mundo e levei 30 horas para chegar. Embora eu tivesse imaginado que faria muito calor, para minha surpresa, estava fresco e agradável. Além disso, adorei conhecer a diversidade das pessoas aqui, pois todos parecem tão gentis. Fiquei especialmente impressionada com aquelas pessoas que têm quadris maiores que os meus! As flores e as árvores nas ruas são lindas e, ao ver os murais nas paredes das ruas e edifícios, percebi que a arte realmente faz parte do cotidiano brasileiro.

Quais são seus planos para o próximo projeto?

De 27 de novembro a 3 de dezembro, farei uma exposição individual em Insadong, Seul. Além disso, em dezembro, farei uma colaboração para embalagens de Natal com a empresa de cosméticos Jung Saem Mool. Em 2025, estou planejando expor em diversos países da Ásia, como Cingapura, Tailândia, Japão e Taiwan. No entanto, o que mais me deixa feliz é trabalhar em projetos artísticos com meus colegas. Temos cerca de 30 artistas que se reúnem no estúdio todos os dias, criando e recebendo um salário. Recentemente, 10 deles conseguiram um espaço para continuar suas obras mesmo depois do expediente. Esse espaço é no Amazing Outsider Art Center, e estou animada, pois acredito que juntos faremos obras realmente incríveis lá.

Exposição "Maravilhosa Graça em Todo o Globo"

Data: de 13/10/2024 a 28/02/2025

Horário: de terça a sábado, das 10h às 18h30; domingo, das 11h às 17h

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil

Endereço: av. Paulista, 460 - térreo. Bela Vista, São Paulo/SP