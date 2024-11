Zé e Sacha trocam gritos em A Fazenda: 'Seu lugar é num manicômio'

Sacha Bali e Zé Love discutiram mais uma vez durante dinâmica de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gizelly Bicalho apontou Sacha em dinâmica. A ex-BBB acusou o peão de menosprezar quem toma remédio para saúde mental, citando falas de Sacha contra Zé Love. O ex-atleta, que via a cena, respondeu e os dois trocaram gritos.

Gizelly: "Aqui dentro tem várias pessoas que têm alguma questão com depressão e ansiedade. (...) Eu já tentei contra a minha vida duas vezes. O Zé também me confidenciou que já tentou contra a vida dele duas vezes".

Sacha: "E contra a minha também, três vezes neste final de semana".

Gizelly: "Não, ele tentou se matar".

Sacha: "Ele tentou me matar três vezes este final de semana".

Gizelly: "Tá. Quando você falou dele, eu fiquei mal. Me colocou no chão. Se não fossem remédios, eu não estaria aqui. Eu fui no psiquiatra e fiz tratamento".

As câmeras, então, cortaram e passaram a mostrar o quarto vazio por alguns minutos. Ao retornar para a dinâmica, Zé e Sacha estavam aos gritos.

Sacha: "Ele [Zé] só não está tentando agredir as pessoas porque está sedado. Porque ele tá tomando remédio seis vezes por dia e estava muito doido para me provocar. Inclusive, ele também falou do meu remédio, o CBD".

Zé: "Eu fui reativo ao que você falou pra mim! Sabe o que você é? Um cara que não tem culhão para assumir nada!".

Sacha: "Eu falei que você precisa estar sedado para não tentar matar as pessoas".

Zé: "Você é desprezível!".

Sacha: "O seu lugar é num manicômio ou num presídio! Você precisa estar sedado...".

Zé: "Ele já medicou eu, está falando que eu sou doido e mandou eu ir para um manicômio. Assuma o que você falou!".

Os peões continuaram se repetindo aos gritos, e também trocaram xingamentos.Sacha falou que é "obrigado a ficar sendo agredido e xingado o tempo todo", e Zé e Babi debocharam, chamando os ninjas da produção para protegê-lo.

Gizelly: "Você está falando que, quem toma remédio, deve estar internado numa clínica ou num presídio".

Sacha: "Não, Gizelly, eu não falei isso".

Zé: "Falou sim!".

Sacha: "Ele tentou me agredir três vezes! Tentou me matar! Isso não tem nada a ver com os remédios. Ele precisa tomar remédio para não me agredir. Não tem nada a ver com o seu remédio ou o de qualquer outra pessoa. Inclusive, eu preciso tomar remédio para o meu TDAH e para a minha insônia. Eu tomo três remédios para dormir. Eu também tomo remédio. Essa não é a pauta, Gizelly".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 105361 votos 0,04% Albert Bressan 0,54% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,11% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,58% Gui Vieira 0,03% Gilsão 0,21% Gizelly Bicalho 0,05% Juninho Bill 2,51% Luana Targino 34,13% Sacha Bali 3,21% Sidney Sampaio 7,38% Vanessa Carvalho 6,82% Yuri Bonotto 44,34% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105361 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso